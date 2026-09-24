El Kids&Us Manresa, ante el reto de reinventarse un año más

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Manresa (Barcelona), 24 sep (EFE).- El Kids&Us Manresa tendrá nuevamente el reto en la Liga Endesa de reinventarse un año más después de las múltiples salidas de este verano fruto de la gran temporada anterior.

Pese a que cada año el objetivo principal es la permanencia en la Liga Endesa, el equipo siempre se supera y acaba alcanzando la clasificación europea.

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De hecho, esta será la segunda temporada consecutiva que los de Diego Ocampo participan en la exigente Eurocopa.

Como cada verano, la dirección técnica tuvo que rehacer prácticamente toda la plantilla, con una mezcla de fichajes conocidos junto a otras apuestas que, si salen bien, darán mucha polivalencia.

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De la pasada campaña tan sólo siguen los bases Hugo Benitez y Ferran Bassas, y el pívot Pierre Oriola.

En cuanto a fichajes, destacan el del base Rafa Villar, que la temporada pasada estuvo en el Kosner Baskonia, y el del ala-pívot Eric Vila, que tuvo muchos minutos en un Gran Canaria que descendió.

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Como grandes apuestas, destacan la del escolta Timmy Allen, que el año pasado brilló en la liga griega, o el alero Chibuzo Agbo, que fue pieza importante en un Cholet que llegó lejos en la pasada Liga de Campeones de la FIBA.

Otros jugadores nuevos a seguir son el pívot Nick Ongenda, con gran capacidad para volar por encima del aro, o el ala-pívot Yordan Minchev, con mucho poderío reboteador.

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El último en incorporarse en septiembre, el base JD Notae, tendrá el deber de suplir los puntos que tenían el año pasado jugadores como Álex Reyes o Retin Obasohan.

En cualquier caso, el Kids&Us Manresa buscará la permanencia lo antes posible para luego poder optar a objetivos más ambiciosos, ya sea en competición europea, o a nivel nacional con la Copa o las eliminatorias por el título de la Liga Endesa. EFE

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