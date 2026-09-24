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El FIATC Girona afronta la temporada del debut europeo al ritmo de McClung

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Girona, 24 sep (EFE).- El FIATC Girona afronta la temporada del debut europeo con el mismo director de orquesta, Moncho Fernández, el gran buque insignia del proyecto de Marc Gasol, y con un nuevo jugador franquicia, el exterior Mac McClung.

Se ha ido Otis Livingston, un base que enamoró a Fontajau a base de talento, pero la llegada de McClung, uno de los movimientos más sorprendentes e inesperados del verano, genera mucho optimismo e ilusión por su trayectoria y sus condiciones.

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Ha ganado tres años seguidos el concurso de mates de la NBA (2023, 2024 y 2025) y es el máximo anotador histórico de la G League y dos veces MVP de la competición.

La temporada pasada promedió 29,5 puntos, 3,5 rebotes, 7,5 asistencias y 28,6 créditos de valoración con los Windy City Bulls y superó los 50 puntos en dos encuentros.

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Su primera aventura en Europa ha despertado una gran expectativa por su enorme popularidad. Es uno de los jugadores de todo el baloncesto europeo con más seguidores en Instagram (1,2 millones), el doble que Juancho Hernangómez, Facundo Campazzo, Patty Mills o Ricky Rubio.

Otro de los jugadores llamados a liderar el equipo es el alero Jassel Pérez. Firmó un debut muy ilusionante en el último amistoso de pretemporada con 17 puntos y 22 créditos de valoración en 13 minutos, en un triunfo ante el iLERNA Lleida (103-95).

También han recalado en Fontajau los bases Andrzej Pluta, Dominykas Stenionis, Isaac Vázquez y Stanley Whittaker y los interiores David N'Guessan y Aljaz Kunc y siguen en el equipo los escoltas Pep Busquets y Maxi Fjellerup, el alero Sergi Martínez y los interiores Martinas Geben y Nikola Maric.

Geben, pívot lituano, fue el mejor jugador de la temporada pasada con 13,7 créditos de valoración por partido y una aportación determinante en ambos lados de la pista.

La pretemporada había dejado algunas dudas por las lesiones (Fjellerup, Kunc y Vázquez) y los resultados en la Lliga Catalana, pero el equipo dio un paso firme hacia adelante en el último amistoso para afrontar con más confianza el primer partido, este domingo contra el UCAM Murcia en Fontajau.

El club de Marc Gasol viene de lograr su mejor posición (12º) y su récord de victorias (14) en la Liga Endesa y se estrenará en Europa en su quinta temporada en la élite.

El Girona disputará la FIBA Europe Cup y deberá enfrentarse al exigente reto del doble partido semanal, un desafío para una plantilla que llega al inicio de la temporada oficial con 13 jugadores del primer equipo y tres bajas.

El reto es grande, pero Fontajau confía en Moncho, Geben y compañía y sueña en grande con McClung y Jassel Pérez. EFE

asm-fc

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