El calor activa avisos amarillos en Canarias y en zonas de siete provincias peninsulares

Guardar

Madrid, 24 sep (EFE).- Canarias está hoy bajo aviso amarillo (peligro bajo) por calor intenso, además de varias zonas de Asturias, Cantabria, Navarra, Bizkaia, el interior de Gipuzkoa, y Cáceres y Badajoz, en donde las temperaturas máximas podrán alcanzar 38 grados.

Las temperaturas más elevadas se esperan en Vegas del Guadiana, en Badajoz, y en las zonas del Tajo y Alagón, en Cáceres, donde los termómetros pueden alcanzar los 38 ºC, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

PUBLICIDAD

También en Extremadura se han activado avisos por máximas de 36 ºC en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez.

En el resto de zonas afectadas por calor los valores máximos previstos oscilan entre los 34 y los 36 grados.

En Canarias se podrán alcanzar hasta 35 ºC en amplias zonas de Gran Canaria, con especial calor en medianías y zonas bajas, donde localmente se podría llegar a los 38 ºC, mientras que las temperaturas mínimas apenas bajarán de los 26 ºC en el sureste y el interior sur de la isla.

PUBLICIDAD

Los avisos por calor en el archipiélago -que se mantendrán entre las 11 horas y las 18 horas- también afectan a Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. EFE