El Breogán, ante el reto de alcanzar los playoffs

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Lugo, 24 sep (EFE).- El Río Breogán encara la Liga Endesa 2026-27 con el reto de disputar, por primera vez en su historia, los playoffs por el título en la temporada de su 60 aniversario.

La continuidad del bloque de la temporada pasada -Mavra, Francis Alonso, Aleksandar Aranitović, Mihajlo Andric y Danko Brankovic- y los refuerzos de Rasir Bolton, Tevin Brown y Andersson García aumentarán la exigencia sobre el bloque que un año más dirigirá el veterano Luis Casimiro.

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El Breogán, además, no disputará la fase de grupos de la Liga de Campeones tras perder la semifinal de la fase previa ante el Dziki Warszawa polaco, lo que le permitirá centrar sus esfuerzos en la liga Endesa, la cual arrancará recibiendo este domingo en el Pazo Provincial al Joventut, que llegará a Lugo tras conquistar la Supercopa de España.

Los duelos europeos disputados en el SamElyon Arena de Bulgaron mostraron todo el repertorio ofensivo del equipo de Casimiro, que seguirá apostando por un juego de muchas posesiones y en el que el tiro desde la línea de tres puntos supondrá una de sus principales armas en ataque.

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En la fase previa de la Liga de Campeones, el técnico breoganista no ha podido contar con el ala-pívot internacional dominicano Andersson García, su fichaje estrella para reforzar el juego interior.

El exjugador de los Mexico City Capitanes, con el que brilló este pasado curso en la G-League americana, aportará capacidad física y gran poderío reboteador en ambos lados de la pista, además de intensidad defensiva en el juego interior, donde en el club esperan que forme una pareja decisiva con Brankovic.

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El serbio Aleksa Ilic y el congoleño Jonathan Kasibabu, que regresa al Breogán tras despuntar en Primera FEB, son otros de los refuerzos para aportar minuto de calidad a la rotación de Casimiro, que este verano perdió al danés Bakary Dibba, quien decidió dar el salto a la NCAA. EFE

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