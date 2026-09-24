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El Asisa Joventut arranca la Liga Endesa con máxima ambición

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Badalona (Barcelona), 24 sep (EFE).- El Asisa Joventut arranca la Liga Endesa con la máxima ambición después de ganar recientemente la Supercopa Endesa, lo que le permitió cortar la racha de 18 años sin levantar un título.

El equipo dirigido por Dani Miret afronta una nueva temporada más en la Liga Endesa con el reto de igualar lo conseguido la campaña anterior, donde logró la clasificación tanto para la Copa del Rey como para las eliminatorias por el título.

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De hecho, en el tramo final de temporada fue donde se vio el mejor nivel de los verdinegros, llegando hasta las semifinales de la ACB.

Sin embargo, entre las buenas sensaciones de la temporada pasada y las buenas del inicio de esta con la Supercopa, ha habido un verano muy movido de por medio con incorporaciones relevantes.

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Además de la renovación de Ricky Rubio por una temporada más, cabe destacar la vuelta de Nico Laprovittola, que precisamente fue el MVP de la Supercopa con 31 puntos anotados en la gran final ante el Barça (101-87).

También recalaron en Badalona el alero Álex Reyes, una de las sensaciones de la temporada pasada en Manresa, y el ala-pívot Emir Sulejmanovic, procedente de lUnicaja. Este último ya demostró en la Supercopa que será pieza esencial en el juego interior.

Un verano que no acaba aquí, ya que también se incorporó al escolta Boogie Ellis, en la que será su primera experiencia en España, y el ala-pívot Kwan Cheatham, que ya estuvo anteriormente en Fuenlabrada y en Granada.

El último en llegar fue el ala-pívot Eli Ndiaye, cedido por el Real Madrid, un refuerzo con un rendimiento inmediato, pues suma tres victorias en tres partidos.

El reto mayor para los badaloneses, sin embargo, será la Liga de Campeones de la FIBA, donde el año pasado se quedaron a las puertas de disputar una Final a Cuatro en en el Olímpic, donde hubieran sido los grandes favoritos.

Esta temporada aspira a superar los cuartos de final y acceder a esa ansiada Final a Cuatro, uno de los grandes objetivos de una temporada que empezó de la mejor manera posible, cortando una sequía de 18 años sin ganar títulos y tumbando en la final al eterno rival frente a la afición verdinegra. EFE

jvs/xsf/sab

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