Diez claves para ir preparado al cine a ver 'La bola negra'

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Madrid, 24 sep (EFE).- 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, llega este viernes a los cines españoles con una gran expectación, tras haber recorrido varios festivales internacionales, como el de Cannes o Toronto -de los que han salido victoriosos-, y haber sido seleccionada para representar a España en los Óscar.

Sus propios creadores están impacientes por conocer las reacciones de los espectadores, como aseguró Ambrossi en San Sebastián: "Las pelis las termina el público y esto todavía no ha pasado. Es el público quien da cierre a un proyecto".

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Antes de ir a verla, estas son las diez claves que hay que saber:

- ¿Quiénes son Los Javis? Calvo y Ambrossi son una pareja de cineastas que se mantienen unidos creativamente, a pesar de su reciente ruptura sentimental, y que han colaborado en varios proyectos previos a 'La bola negra', como son las series 'La Mesías', 'Veneno' o 'Paquita Salas' y la cinta 'La llamada'.

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- La trama: las vidas de tres hombres homosexuales en distintos momentos históricos (1932, 1937 y 2017) se entrelazan en una historia en la que Federico García Lorca es el alma de la película, sin convertirse en una historia centrada en el poeta.

- Se trata de un largometraje en el que Los Javis han querido reivindicar que "las historias Lgtbiq+ pueden ser grandes y que no tienen por qué apelar a un nicho", en palabras de Ambrossi en Cannes.

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"Creo que este Federico queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país", afirmó Calvo en este mismo festival.

- Dos grandes inspiraciones:

Por un lado, toman las cuatro cuartillas de una obra inacabada de Lorca con el mismo nombre, basada en el rechazo —se votaba con bolas blancas y bolas negras— a la solicitud de ingreso en el casino de Granada del protagonista.

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Por otro lado, se inspiraron en la obra de teatro 'La piedra oscura' de Alberto Conejero -que también ha participado como guionista- en la que fabula a Rafael Rodríguez Rapún, uno de los grandes amores de Lorca, que murió en el frente de la Guerra Civil en Cantabria, justo un año después de que fuera asesinado el poeta.

- La película está protagonizada por el cantante Guitarricadelafuente en su debut en el cine, como Sebastián, Miguel Bernardeau (Rapún), Carlos González (Alberto), Milo Quifes (Carlos) y las colaboraciones de Penélope Cruz, Lola Dueñas y Glenn Close.

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- Ambrossi y Calvo se coronaron este año en el festival de Cannes con el premio 'ex aequo' a la mejor dirección por 'La bola negra', un reconocimiento que compartieron con Pavel Pawlikowski por 'Fatherland'. En el de Toronto (TIFF), la cinta obtuvo el Premio del Público, un galardón con un especial peso en la carrera hacia los Óscar, ya que desde 2012 todos sus ganadores, salvo uno, fueron posteriormente nominados al Óscar a la mejor película.

- Antes de su estreno en España, también se ha proyectado en otros festivales como San Sebastián, Helsinki (HIFF) o Telluride, en Colorado, EE.UU., país donde se estrenará el 16 de octubre en cines y, en Netflix, a partir del 2 de diciembre, mientras que en España estará disponible en Movistar+ tras su paso por las salas.

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- Representará a España en la carrera para ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la 99 edición de los premios de Hollywood.

- Los medios internacionales, como Variety o The Hollywood Reporter, vaticinan nominaciones en otras categorías, entre las que se encuentra la de mejor canción por 'La nieve' de Guitarricadelafuente -el tema central de la película que ya ha visto la luz-, mejor guión adaptado, banda sonora, director e, incluso, mejor película.

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- La cinta se ha rodado principalmente en España en lugares como Castil de Carrias (Burgos), Comillas (Cantabria), Madrid o Granada. EFE