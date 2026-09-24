Dani Calvo, capitán del Real Oviedo: "En el derbi vamos a salir a matar"

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Oviedo, 24 sep (EFE).- El derbi asturiano se disputará este domingo entre el Real Oviedo y el Real Sporting (Carlos Tartiere, 21.00 horas) y el capital azul, Dani Calvo, aseguró que su equipo "saldrá a matar".

"Le estamos dando la relevancia que tiene este partido. Aunque sólo sean tres puntos, está marcado en el calendario para todos. Es una final para la afición y para nosotros. Los nuevos ya saben lo importante que es conseguir los tres puntos", explicó el central en la sala de prensa de El Requexón.

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La plantilla del Real Oviedo sólo cuenta con tres asturianos y canteranos, todos con ficha del filial, aunque Calvo considera que "el devenir del encuentro no se verá afectado por dicho aspecto", aunque reconoció que cuando había más canteranos en plantilla "esos jugadores eran los más intensos durante la semana".

"La figura de Santi Cazorla la echo de menos siempre, asturiano y oviedista, representa al Oviedo en su sangre. Su figura siempre es importante, nos servía a los compañeros para apoyarnos en él", afirmó el defensa oscense al ser preguntado por Cazorla, que se retiró este verano.

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El Real Oviedo completó esta mañana el antepenúltimo entrenamiento antes de recibir el domingo al Sporting, partido que no podrá jugar el extremo azul Estanis Pedrola, que sufre una luxación en el hombro izquierdo y, aunque no pasará por el quirófano, se perderá varios encuentros de liga. EFE

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