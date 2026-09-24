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Cerca de 8.000 residencias en España, un 62 % privadas y con un 90 % de ocupación

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Madrid, 24 sep (EFE).- En España hay un total de 7.893 centros de atención residencial, 4.864 para personas mayores (66,5 %) y 2.455 para personas con discapacidad (33,5 %), son mayoritariamente de titularidad privada (62 %), con habitaciones compartidas y con un tamaño medio 75 plazas en los de mayores y 36 en los de personas con discapacidad.

La ocupación supera el 90 % en los centros de mayores y en las viviendas y centros para personas con discapacidad. "Hacen faltan más plazas y consolidar un sistema público más comunitario, hogareño y compartimentado y no de grandes instituciones", ha asegurado Mayte Sancho, directora del Imserso en la presentación este jueves del censo.

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El informe, elaborado con datos del 92,7 % del total de centros, analiza por primera vez las viviendas con apoyos, que el caso de las personas mayores son unas 1.200 y 2.900 en las de personas con discapacidad.

Los precios medios por plaza en centros residenciales se sitúan entre 1.500 y 2.000 euros, con grandes diferencias entre comunidades.

Respecto a la gestión prevalece la titularidad privada, que en las residencias para mayores son un 65,8 %, mientras en los de personas con discapacidad son el 55,6 %.

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La habitación compartida sigue siendo la opción mayoritaria tanto en los centros de personas mayores (57 %) como en los centros para personas con discapacidad (58 %).

En la residencias de mayores, el grupo más numeroso es el de 80 a 89 años (el 41,7 %) y la mayoría son mujeres (el 68,9).

Por comunidades autónomas, Cataluña, Castilla y León y Andalucía son los territorios que más centros residenciales tienen, con un 19,3 %, un 15,2 % y un 11,2 % respectivamente.

El tamaño medio de los centros residenciales es de 75,8 plazas por centro en mayores y de 36 plazas en discapacidad. En las viviendas, el tamaño medio es similar en ambos ámbitos, situándose en torno a 2,7 plazas por vivienda.

Aún siguen quedando centros de mayores más de 200 plazas, que representan el 3,5 % de los centros y concentran el 13,3 % de las plazas. En discapacidad, representan el 0,6 % de los centros y concentran el 5,7 % de las plazas.

La directora del Imserso ha incidido en la importancia de disponer de habitación propia para el ejercicio del derecho a la intimidad y como condición necesaria para que las residencias sean un hogar para sus residentes.

"El modelo de cuidados avanza más en la planificación que en la realidad cotidiana", ha opinado Sancho. Por ejemplo, el 75 % de los centros aseguran tener un plan para eliminar restricciones, "dicen que tienen un plan, no que las hayan eliminado".

Más de siete de cada diez están en el entorno urbano y muchos centros día ofrecen servicios de proximidad.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha señalado que el modelo al que hay que dirigirse es el de residencias como hogares. "Ese modelo se construye con cambios en las infraestructuras, pero también a través de la atención centrada en la persona y respetando su capacidad de decisión".

La cocina propia es la modalidad predominante. En concreto, en los centros de atención a personas mayores la cocina propia está presente en el 90,1 % de los centros a nivel nacional, frente al catering que representa el 9,9%.

En el caso de los centros dirigidos a personas con discapacidad, la cocina propia constituye el 67,5 % frente al catering externo, que representa el 32,5 %.

El 75,3 % de las personas residentes en centros de atención a personas mayores tiene 80 años o más.

Respecto a las personas con discapacidad, el 83,6 % de las que vive en centros tiene menos de 65 años.

En cuanto al género, en centros de mayores hay un mayor porcentaje de mujeres (68,9 % en centros y 56,4 % en viviendas), mientras que los de personas con discapacidad predominan los hombres (58,4 % en centros y 58 % en viviendas).

Son mayoritariamente mujeres las profesionales que trabajan en los centros residenciales: suponen el 85,5 % en los de mayores y el 77,8 % en los de personas con discapacidad.

En ambos sectores, esta cifra se encuentra por encima de la media mundial de sector de cuidados de larga duración, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se sitúa en torno al 70 %.

Derechos Sociales estima que para el año 2030, España necesitará incorporar 260.000 trabajadoras más para garantizar los cuidados de larga duración y mantener la cobertura actual del sistema de dependencia. EFE

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