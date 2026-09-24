Benidorm celebra su designación como sede del Mundial en 2031

Guardar

Benidorm (Alicante), 24 sep (EFE).- Deportistas, organizadores y autoridades han mostrado su satisfacción por la designación de Benidorm como sede de los Campeonatos del Mundo de ciclocross de 2031.

El ciclista alicantino Felipe Orts, ocho veces campeón de España y subcampeón de Europa en 2025, afirmó que "el sueño del Mundial se ha hecho realidad" y calificó la designación de "una noticia increíblemente positiva para el ciclocross español".

PUBLICIDAD

"La llegada de la Copa del Mundo ya fue un acontecimiento extraordinario y celebrar un Mundial era hasta hace poco inimaginable", dijo el vilero Orts, quien aseguró que ya empieza "a contar los días que faltan" para una cita que, en su opinión, será "un día histórico para el ciclocross, para la ciudad de Benidorm y para todos los amantes de la bicicleta".

El máximo responsable de la Copa del Mundo de Benidorm, Pascual Momparler, calificó como "un éxito" de la organización, las instituciones, las federaciones y de todos los aficionados que han apoyado la prueba desde su llegada a la ciudad.

PUBLICIDAD

Momparler también recordó a Amadeo Olmos y a su padre, Pascual Momparler Gandía, por su impulso al ciclocross valenciano y agregó que la celebración del Mundial supone recoger "esa semilla que ellos pusieron" años atrás. "Es un reto organizativo muy importante, pero vamos a estar a la altura", apostilló.

El alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, subrayó que la elección de la localidad "viene a culminar el idilio que desde hace décadas mantiene la ciudad con la bicicleta" y destacó que la Copa del Mundo ha permitido consolidar esa relación.

PUBLICIDAD

Pérez consideró además que el Mundial supone "un nuevo hito en la atracción y organización de eventos de primer nivel" y ensalzó la capacidad de Benidorm para acoger acontecimientos deportivos y turísticos durante todo el año, también en enero.

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, calificó la elección de "una magnífica noticia para Benidorm, para la Comunitat Valenciana y para todo nuestro ciclismo" y añadió que supone un reconocimiento al trabajo realizado durante años y a la relación de la Comunitat con este deporte.

PUBLICIDAD

Pérez Llorca recordó que Benidorm y su entorno se han convertido en "uno de los grandes epicentros del ciclismo mundial", tanto por las competiciones que acogen como por la presencia de aficionados, licencias y equipos profesionales que utilizan la zona para sus concentraciones y pretemporadas.

El president destacó finalmente que los cinco años que quedan hasta la celebración del Mundial permitirán preparar la cita y ha agradecido a la UCI y a las instituciones, federaciones y entidades implicadas su trabajo para lograr esta designación.

PUBLICIDAD

El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient, confirmó en el Congreso Anual de ese organismo que se celebra en Montreal (Canadá) que el Mundial de Ciclocross de 2031 se disputará en Benidorm (Alicante).

José Vicioso, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), recogió en Canadá el distintivo que acredita a Benidorm como sede. EFE

pvb/nhp/cmm