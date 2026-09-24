Barça: revolución americana en el Palau Blaugrana

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Xavier Serrano

Barcelona, 24 sep (EFE).- Después de tres temporada en blanco, el Barça ha reformado por completo la sección de baloncesto con la llegada de Xevi Pujol a la dirección deportiva, de Aleksander Sekulic al banquillo y de once fichajes, una revolución sin precedentes en los últimos años y con una clara influencia estadounidense.

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Cuatro de los recién llegados proceden directamente del limbo entre la NBA y la liga de desarrollo: el alero Tyrese Martin llega con el cartel de anotador talentoso, el ala-pívot inglés Tosan Evbuomwan parte como el nuevo '4' titular, el alero Stanley Umude destaca por su perfil atlético y el también alero Justin Minaya es un especialista defensivo.

Recientemente, el Barça había acudido con cuentagotas al mercado americano, en ocasiones de forma exitosa (Chimezie Metu) y en otras no tanto (Miles Norris), aunque siempre para apuntalar un bloque integrado por jugadores probados en Europa. Hasta ahora.

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En la presentación del curso, Pujol trazó las líneas maestras del proyecto: rejuvenecer la plantilla con jugadores más físicos y polivalentes que desplieguen un baloncesto moderno, es decir, que sea agresivo en la defensa sobre el balón y el rebote, y priorice atacar en los primeros segundos. Perfiles por encima de nombres, fue una de las premisas.

El club ha incorporado a otros dos estadounidenses contrastados en la Euroliga: Josh Nebo, pívot contundente con seis años de experiencia en el continente; y el base Justin Robinson, que viene de cuajar su mejor año en París -14,6 puntos y 4,5 asistencias en la Euroliga-, conoce la Liga Endesa tras un breve paso por el Breogán en 2024 y llega para ser el base titular.

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Completan los refuerzos el base estadounidense Umoja Gibson, que el curso pasado promedió 15,9 puntos en la Eurocopa con el Cedevita esloveno; el ala-pívot finlandés Olivier Nkamhoua y el pívot francés Yoan Makoundou, ambos interiores atléticos; y dos buenos conocedores de la Liga Endesa, el alero uruguayo Agustín Ubal y el pívot polaco Olek Balcerowski.

A ellos se suman los cuatro supervivientes del curso pasado: el escolta Kevin Punter, nuevo capitán y faro ofensivo del equipo; el alero Joel Parra, que en esta pretemporada ha dado muestras del protagonismo que puede ganar este curso; el escolta Darío Brizuela, un seguro en la rotación exterior ya sea como microondas o como organizador secundario; y el base Juan Núñez, que parte como último director de juego después de encadenar dos graves lesiones.

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Asimismo, el club todavía otea el mercado en busca de un pívot, tras el infructuoso fichaje de Moses Wright, que debía ser el '5' titular y se desvinculó del Barça antes de vestir de azulgrana. Por ahora, además, los interiores Makoundou y Evbuomwan no han podido jugar por lesión.

Todo ello, bajo la dirección de Aleksander Sekulic, un entrenador sin experiencia en la Liga Endesa y con apenas unos meses de bagaje en la Euroliga, tras acabar el curso con el Dubai, aunque le avala su trayectoria en Eslovenia, en clubes y como seleccionador, y también en el baloncesto checo (Nymburk) y ruso (Lokomotiv Kuban y Zenit San Petersburgo).

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En definitiva, tras tres años en blanco marcados por las lesiones y la falta de refuerzos por los recortes en la sección, el Barça ha subido el presupuesto y ha cambiado el modelo, con una apuesta por unos jugadores atléticos, jóvenes y con potencial, pero sin testar en la ACB. Una fórmula que necesitará tiempo, pero concebida para acceder a las eliminatorias con la convicción de que en primavera todo será posible. EFE