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Barça: revolución americana en el Palau Blaugrana

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Xavier Serrano

Barcelona, 24 sep (EFE).- Después de tres temporada en blanco, el Barça ha reformado por completo la sección de baloncesto con la llegada de Xevi Pujol a la dirección deportiva, de Aleksander Sekulic al banquillo y de once fichajes, una revolución sin precedentes en los últimos años y con una clara influencia estadounidense.

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Cuatro de los recién llegados proceden directamente del limbo entre la NBA y la liga de desarrollo: el alero Tyrese Martin llega con el cartel de anotador talentoso, el ala-pívot inglés Tosan Evbuomwan parte como el nuevo '4' titular, el alero Stanley Umude destaca por su perfil atlético y el también alero Justin Minaya es un especialista defensivo.

Recientemente, el Barça había acudido con cuentagotas al mercado americano, en ocasiones de forma exitosa (Chimezie Metu) y en otras no tanto (Miles Norris), aunque siempre para apuntalar un bloque integrado por jugadores probados en Europa. Hasta ahora.

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En la presentación del curso, Pujol trazó las líneas maestras del proyecto: rejuvenecer la plantilla con jugadores más físicos y polivalentes que desplieguen un baloncesto moderno, es decir, que sea agresivo en la defensa sobre el balón y el rebote, y priorice atacar en los primeros segundos. Perfiles por encima de nombres, fue una de las premisas.

El club ha incorporado a otros dos estadounidenses contrastados en la Euroliga: Josh Nebo, pívot contundente con seis años de experiencia en el continente; y el base Justin Robinson, que viene de cuajar su mejor año en París -14,6 puntos y 4,5 asistencias en la Euroliga-, conoce la Liga Endesa tras un breve paso por el Breogán en 2024 y llega para ser el base titular.

Completan los refuerzos el base estadounidense Umoja Gibson, que el curso pasado promedió 15,9 puntos en la Eurocopa con el Cedevita esloveno; el ala-pívot finlandés Olivier Nkamhoua y el pívot francés Yoan Makoundou, ambos interiores atléticos; y dos buenos conocedores de la Liga Endesa, el alero uruguayo Agustín Ubal y el pívot polaco Olek Balcerowski.

A ellos se suman los cuatro supervivientes del curso pasado: el escolta Kevin Punter, nuevo capitán y faro ofensivo del equipo; el alero Joel Parra, que en esta pretemporada ha dado muestras del protagonismo que puede ganar este curso; el escolta Darío Brizuela, un seguro en la rotación exterior ya sea como microondas o como organizador secundario; y el base Juan Núñez, que parte como último director de juego después de encadenar dos graves lesiones.

Asimismo, el club todavía otea el mercado en busca de un pívot, tras el infructuoso fichaje de Moses Wright, que debía ser el '5' titular y se desvinculó del Barça antes de vestir de azulgrana. Por ahora, además, los interiores Makoundou y Evbuomwan no han podido jugar por lesión.

Todo ello, bajo la dirección de Aleksander Sekulic, un entrenador sin experiencia en la Liga Endesa y con apenas unos meses de bagaje en la Euroliga, tras acabar el curso con el Dubai, aunque le avala su trayectoria en Eslovenia, en clubes y como seleccionador, y también en el baloncesto checo (Nymburk) y ruso (Lokomotiv Kuban y Zenit San Petersburgo).

En definitiva, tras tres años en blanco marcados por las lesiones y la falta de refuerzos por los recortes en la sección, el Barça ha subido el presupuesto y ha cambiado el modelo, con una apuesta por unos jugadores atléticos, jóvenes y con potencial, pero sin testar en la ACB. Una fórmula que necesitará tiempo, pero concebida para acceder a las eliminatorias con la convicción de que en primavera todo será posible. EFE

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