Espana agencias

Aguirre llega a València: Vengo por la institución, Mestalla tiene que ser un fortín

Guardar

València, 24 sep (EFE).- El nuevo entrenador del Valencia, Javier Aguirre, llegó este jueves a València para hacerse cargo del equipo de Mestalla hasta el final de la temporada, con opción a una campaña más, y aseguró que ha aceptado el reto atraído por la historia de la institución y con la idea de hacer de su estadio un fortín.

"La institución, la historia es lo que me ha decido a venir. He estado 15 temporadas en España y venir a jugar a Valencia era un fortín y eso tiene que volver a ser, que le cueste mucho a los rivales sacar algo de aquí. Me llama mucho la atención la historia, la afición...", señaló a su llegada al aeropuerto de Manises.

PUBLICIDAD

El exentrenador del Osasuna, Mallorca y Atlético de Madrid y exseleccionador de México, entre otros equipos, llegó sobre las nueve y media de la mañana después de que el club hiciera oficial su llegada el miércoles y se mostró encantado de regresar a España y consciente de que tiene mucho trabajo para sacar al equipo de las posiciones de descenso.

"La Liga española siempre me trató muy bien", apuntó Aguirre en relación con el que será su séptimo equipo en la competición. "Hay mucho trabajo porque queda mucha Liga y hay cosas que hacer", afirmó.

PUBLICIDAD

"Tiene que dar la plantilla para no estar sufriendo, pero las circunstancias son las que son. Hay mucho nivel individual, intentaremos sacar el mejor provecho del grupo. En algunos partidos merecieron algo más y los últimos partidos fueron fantásticos", afirmó.

Los ayudantes que acompañarán a Aguirre en esta etapa en el Valencia, Pol Llorente y Toni Amor, llegaron el miércoles a la ciudad y este jueves a las 9 de la mañana acudieron a la ciudad deportiva de Paterna, donde el equipo tiene previsto un entrenamiento a las 10.30 horas. EFE

plm/nhp/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: el desahucio de Maricarmen desde dentro y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

La periodista de laSexta Andrea Ropero pudo pasar con la anciana las últimas horas en su hogar, también el momento del desalojo, que cuenta en un reportaje

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: el desahucio de Maricarmen desde dentro y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó

El expresidente envió una primera carta a la Casa Real saudí un día antes de declarar ante el juez para que confirmase que las alhajas fueron un regalo personal del rey Abdalá y, ante la falta de respuesta, volvió a escribirle en agosto sin llegar a conseguir el aval que buscaba

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó

Este es el animal del Jurásico que vomitaba en la orilla de los ríos: un enorme reptil marino que se alimentaba en las profundidades

Un estudio de la Universidad de Cambridge ha analizado restos fosilizados de vómito encontrados en Noruega que superan incluso los 15 centímetros de longitud

Este es el animal del Jurásico que vomitaba en la orilla de los ríos: un enorme reptil marino que se alimentaba en las profundidades

Cómo puede afectar a España la victoria del PAM en las elecciones marroquíes: su postura sobre Ceuta y Melilla o su apuesta por el Mundial 2030

El rey Mohamed VI deberá designar al próximo jefe de Gobierno entre sus integrantes. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, figura entre los principales favoritos

Cómo puede afectar a España la victoria del PAM en las elecciones marroquíes: su postura sobre Ceuta y Melilla o su apuesta por el Mundial 2030

Planes gratuitos este fin de semana en Madrid: de conciertos al aire libre a exposiciones y vermú en una librería

La agenda gratuita en Madrid de 25, 26 y 27 de septiembre ofrece una oferta de actividades para todos los bolsillos

Planes gratuitos este fin de semana en Madrid: de conciertos al aire libre a exposiciones y vermú en una librería
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: el desahucio de Maricarmen desde dentro y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: el desahucio de Maricarmen desde dentro y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó

Cómo puede afectar a España la victoria del PAM en las elecciones marroquíes: su postura sobre Ceuta y Melilla o su apuesta por el Mundial 2030

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

ECONOMÍA

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios