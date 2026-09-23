Vivas responde a Sánchez que el "asalto" de Ceuta fue más que un "fallo" y Marruecos colaboró de forma "activa o pasiva"

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha respondido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el "asalto" a la frontera ceutí fue "más que un fallo" y ha señalado que la "invasión" no se hubiese podido producir sin una "colaboración activa o pasiva" por parte de Marruecos.

Así, en una entrevista concedida a 'Telecinco', recogida por Europa Press, Vivas ha respondido a las declaraciones de Sánchez en Nueva York a la 'CNN' en las que el presidente reconoció que el control fronterizo por parte de Marruecos "falló" durante la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta. El presidente ceutí ha cuestionado que fuese simplemente un error porque duda que se puedan "movilizar a 80.000 personas sin que se enteren las autoridades marroquíes".

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"Esto es imposible. Entonces, esta evidencia hace que lleguemos a la conclusión de que Marruecos, por acción o por omisión, fue determinante en la invasión", ha defendido.

Además, el presidente de la ciudad autónoma ha recordado que el proyecto que va a prolongar el espigón del Tarajal, con un muro de 100 metros de peines invertidos para reforzar la frontera, "es una reivindicación" de tiempo atrás y ha añadido que la crisis ha puesto de manifiesto la "absoluta falta de previsión por parte del Gobierno".

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"Primero por haber puesto el control de la frontera en manos de Marruecos exclusivamente y en segundo lugar porque ya nos ocurrió en mayo de 2021, solo que con menos envergadura", ha recordado.

Por ello, Vivas ha sostenido que la solución pasa "por una vuelta a la normalidad" y eso requiere que "todos los que entraron retornen con la colaboración de Marruecos".

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"Usted no puede jugar con la angustia de un pueblo de esta manera, porque los ceutíes están privados de derechos fundamentales. Han perdido la tranquilidad, han perdido la seguridad, han perdido la libertad. Y vivimos con el alma en vilo", ha reivindicado ante la demora en la tramitación de los expedientes de retorno de los migrantes.