Urtasun recuerda que Sumar siempre apuntó a Rabat como responsable de la crisis de Ceuta

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Madrid, 23 sep (EFE).- El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha dicho este miércoles sobre la acusación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos de que su control fronterizo falló en Ceuta a finales de julio que eso es lo que Sumar ha "dicho siempre", "desde el primer momento".

En declaraciones a la prensa en el patio del Congreso, Urtasun ha recordado que Sumar siempre defendió, desde finales de julio, "que por acción o por omisión hay una responsabilidad de Marruecos, porque ese control de frontera no se ejerció, y todo el mundo lo vio".

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Por ello, ha añadido, Sumar todo este tiempo ha estado pidiendo "abrir un diálogo con Marruecos para pedir explicaciones".

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha ironizado sobre ese asunto a los periodistas acerca de que "el Pedro Sánchez internacional siempre es un poco diferente con el Pedro Sánchez en España", debido a que el líder del PSOE ha hecho la acusación durante su estancia esta semana en Nueva York para la Asamblea General de la ONU.

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También ha bromeado Belarra sobre si Sánchez sabrá que sus entrevistas para medios internacionales también se ven en España. EFE