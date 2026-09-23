Una de cada cinco personas bisexuales ha sido agredida el último año, según un estudio

Guardar

Madrid, 23 sep (EFE).- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha denunciado que una de cada cinco personas bisexuales ha sido agredida en el último año y una de cada tres ha sufrido acoso y/o discriminación en los últimos doce meses, según el estudio 'Estado del Odio 2026' elaborado por la ONG.

"La bifobia se encarna en violencias cotidianas que atraviesan todas las esferas de la vida", ha explicadouna de las coordinadoras del Grupo de Políticas Bisexuales, Noelia Salido, en un comunicado.

PUBLICIDAD

Salido ha añadido que se trata de una "forma de violencia específica, diferenciada y profundamente arraigada que margina, patologiza, enferma, aísla y mata".

En ese sentido, ha relatado que estas personas se enfrentan a diario a la hipersexualización y la culpabilización de las víctimas: "El prejuicio sexista que nos etiqueta como seres promiscuos legitima las agresiones sexuales".

PUBLICIDAD

También ha indicado que esta "narrativa de desconfianza" hace que, especialmente las mujeres y las personas no binarias con una alineación de género femenina, sean víctimas de dinámicas de control, celos, aislamiento y violencia de género.

Por otro lado, las personas bisexuales también sufren invisibilización jurídica y denegación de asilo, según el también cocoordinador del Grupo de Políticas Bisexuales, Alex Robles.

PUBLICIDAD

"A nivel internacional, a las personas bi+, que solicitan asilo o protección internacional se les deniega sistemáticamente el refugio bajo el argumento perverso de que su orientación les permite elegir vivir como heterosexuales para esquivar la persecución", ha denunciado.

Además, Robles ha agregado que el sistema sanitario sigue discriminando y patologizando a esta parte del colectivo, que también experimenta "una constante invalidación a la hora de formar familias".

PUBLICIDAD

"Se asume sin fundamento que la bisexualidad incapacita para la crianza, despojándonos del reconocimiento social para acompañar a nuestras criaturas en entornos seguros y afectivos", ha argumentado.

Igualmente, ha añadido cómo se experimenta "el borrado bi+" cuando la persona es además trans, no binaria, intersexual o asexual: "Ocultar estas confluencias fragmenta la identidad".

PUBLICIDAD

Con motivo del Día de la Visibilidad Bisexual, que se celebra este martes, la FELGTBI+ reivindica el cese inmediato de cualquier forma de patologización en guías sanitarias, médicas o psiquiátricas, así como la inclusión formal de la bifobia y las orientaciones bi+ como categorías normativas protegidas frente a los delitos de odio y en los protocolos de asilo político, entre otras peticiones. EFE