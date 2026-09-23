Turull prevé la amnistía para antes de fin de año, aunque se espera "todo" del Supremo

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Barcelona, 23 sep (EFE).- El secretario general de Junts, Jordi Turull, prevé que el Tribunal Supremo aplique la amnistía a los dirigentes del 1-O antes del 31 de diciembre de este año, pero también avisa de que se espera "absolutamente todo" por parte de sus magistrados.

Lo ha dicho este miércoles en una entrevista en TV3, tras la decisión del TC de considerar amnistiable el delito de malversación en respuesta a un recurso del propio Turull contra la negativa del Supremo a aplicársela.

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De cara a la sentencia, Turull ha subrayado que el Constitucional tiene "dos vías" de actuación: declarar "directamente" amnistiados a los dirigentes del 1-O u ordenarle al Tribunal Supremo que lo haga.

En caso de que el Supremo desoiga esa orden, ha dicho Turull, el Constitucional podría actuar imponiéndole "una multa" a cada día que pase que no haga efectiva la amnistía.

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El secretario general de Junts ha evitado dar detalle alguno sobre el posible regreso de Carles Puigdemont, una vez el juez Pablo Llarena aplique el criterio del Constitucional al expresidente catalán.

"Acto de fe, no. Acto de confianza absoluta", ha dicho, al preguntársele sobre el silencio de Puigdemont sobre sus planes una vez regrese.

Ante la situación actual en Cataluña, donde hacen falta decisiones "trascendentes", Turull ve "más oportuno un liderazgo como el del presidente Puigdemont al frente de Cataluña".

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"Lo veo más no un liderazgo electoral, no un producto electoral, sino de país", ha dicho.

Aun así, ha dicho que en el independentismo se necesita tanto "gente con experiencia" como "savia nueva". EFE