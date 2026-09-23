Suspenden debate de la moción para declarar a Pedro Sánchez persona ‘non grata’ en Murcia

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Cartagena (Murcia), 23 sep (EFE).- La iniciativa parlamentaria para declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, persona ‘non grata’ en el ámbito de la región de Murcia, cuyo debate estaba previsto este miércoles en la Asamblea Regional, ha quedado suspendida en su tramitación tras una solicitud de reconsideración presentada por el grupo parlamentario Socialista.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, justo antes de que se fuera a debatir esta moción, que había sido presentada por la diputada del grupo Mixto Virginia Martínez, ex del grupo Vox.

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De esta forma, la tramitación de la iniciativa queda suspendida hasta que se resuelva el recurso presentado por el PSOE.

La moción de Martínez pedía al Parlamento autonómico declarar persona ‘non grata’ en el ámbito de la región de Murcia a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, como “muestra del rechazo institucional y social ante las nefastas consecuencias derivadas del ejercicio de sus cargos, que perjudican seriamente los intereses generales de España y de nuestra Comunidad Autónoma”.

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Tanto Martínez como su compañero de filas, José Ángel Antelo, ex líder provincial de Vox, llevan rechazando desde que se integraron en el grupo Mixto todas las iniciativas que plantean los socialistas en la Cámara, argumentando que solo votarán las mociones del PSOE “que pidan la dimisión de Pedro Sánchez y la disolución del PSOE”.

Precisamente, ambos diputados han esgrimido esta razón en la sesión de hoy para votar en contra de una moción del PSOE para la mejora de la atención primaria, según ha explicado Martínez.

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La decisión de suspender la tramitación por la solicitud de reconsideración del PSOE ha pillado de sorpresa, ya que el grupo socialista había presentado una enmienda a la totalidad al texto de Virginia Martínez, cuya defensa iba a realizar el diputado Alfonso Martínez Baños, según el orden del día facilitado por la Cámara.

La enmienda a la totalidad del PSOE instaba al Consejo de Gobierno a mantener una vía permanente de diálogo, cooperación y colaboración activa con el Gobierno de España y su presidente, regida por el principio de lealtad institucional.

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Asimismo, los socialistas pedían al Gobierno regional y a los grupos parlamentarios “abandonar la estrategia de confrontación sistemática entre administraciones”, al tiempo que hacían un llamamiento a “salvaguardar el debido respeto institucional que legítimamente corresponde a la figura del presidente del Gobierno de España como jefe del poder ejecutivo y encargado de dirigir la política del país”. EFE

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(foto)