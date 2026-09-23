Sumar afea a Sánchez que diga en la CNN lo que ocultó al Congreso sobre Marruecos y espera que vuelva para explicarse

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El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromis, Alberto Ibáñez, ha afeado este miércoles al presidente Pedro Sánchez que haya dicho en una entrevista en la 'CNN' las críticas a Marruecos que, en cambio, evitó mencionar en Pleno del Congreso y espera que ahora el líder del PSOE ofrezca nueva explicaciones al Parlamento.

En una entrevista en la cadena estadounidense 'CNN', Sánchez ha admitido que el control fronterizo por parte de Marruecos "falló" en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado 30 de julio y ha desvelado que han pedido a Rabat "acciones y respuestas".

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En los pasillos del Congreso, el diputado de Compromís ha lamentado que ese "cambio de versión" no lo hubiese dado en el Congreso de los Diputados, donde compareció durante horas sin señalar a Marruecos. "No nos contó esta parte, así que supongo que no tardarán en venir y dar explicaciones", ha añadido.

SÁNCHEZ RECONOCE AHORA LO QUE SUS SOCIOS VENÍAN DICIENDO

Por su parte, la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, ha lanzado que Sánchez está reconociendo lo que el sentir mayoritario del Congreso viene defendiendo desde esta crisis, que consiste en que Marruecos "no actuó con diligencia" y tenía la capacidad de detectar que 80.000 personas se estaban moviendo por vía terrestre a la frontera con Ceuta.

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"Marruecos dejó morir a 145 personas y Marruecos es responsable del miedo que está viviendo el pueblo ceutí, con el que sentimos solidaridad", ha insistido para alertar de que no se está garantizando que la entrada masiva de migrantes de finales de julio "no pueda volver a pasar" cada vez que hay algún acontecimiento relevante en el país vecino.