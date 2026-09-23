Se reduce la asistencia a clase ante el anuncio de posible entrada masiva en Ceuta

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Ceuta, 23 sep (EFE).- La actividad escolar en los colegios públicos, concertados e institutos de Ceuta se ha visto este miércoles alterada por el anuncio de un nuevo llamamiento de entrada masiva por la frontera ya que ha provocado que muchos alumnos hayan optado por no ir a clase.

Según han confirmado a EFE fuentes educativas, los distintos colegios e institutos han visto reducida la presencia de jóvenes en las aulas en una cantidad que no ha sido confirmada pero que, en algunas clases, ha afectado a más del 50 por ciento del alumnado.

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El absentismo se ha producido como consecuencia de la decisión de muchos padres de no llevar a sus hijos al colegio debido al anuncio de una entrada masiva que, en caso de haberse producido, habría alterado la actividad lectiva.

Los colegios ya habían anunciado previamente la adopción de medidas en el supuesto de que se produjera esta entrada, aunque finalmente no se ha producido.

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Durante las primeras jornadas de inicio del curso escolar el porcentaje de alumnos rondó entre el 75 y el 80 por ciento y se amplió una semana después al 90 por ciento, según los datos proporcionados por el Ministerio de Educación. EFE