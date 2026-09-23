Rufián dice que Mohamed VI se quiere cargar al Gobierno junto con la derecha española

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Madrid, 23 sep (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado este miércoles a Mohamed VI, a quien considera aliado de Benjamin Netanyahu y Donald Trump, de querer cargarse al Gobierno de España junto con la derecha española.

Así lo ha asegurado a los periodistas en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que reconocía que algo falló en el control de la frontera de Ceuta.

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Rufián ha dicho que el presidente empieza "a decir la verdad", aunque ha considerado esas declaraciones son un "eufemismo" porque, según ha sostenido, "Marruecos atacó a este país" y "utilizó a su propia gente como carne de cañón, ya está".

"Mohamed VI es el aliado, socio de Netanyahu y de Trump, que se quiere cargar este Gobierno, junto con la derecha española", ha señalado, antes de concluir que "esta es la verdad". EFE

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