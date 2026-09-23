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Rufián dice a Sánchez que admitir que Marruecos falló en la frontera de Ceuta es un "eufemismo": "Atacó a este país"

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "empieza a decir la verdad" al reconocer que Marruecos falló en el control de sus fronteras durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta en julio, aunque considera "un eufemismo" hablar de un fallo porque, a su juicio, Marruecos "atacó" a España.

Rufián se ha pronunciado así en declaraciones en el Congreso después de ser preguntado por la entrevista concedida por Sánchez a la CNN, en la que el presidente del Gobierno afirmó este martes que considera "evidente" que el control fronterizo por parte de Marruecos "falló" durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta y aseguró haber pedido "acciones y respuestas".

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"Marruecos atacó a este país. Utilizó a su propia gente como carne de cañón. Ya está. Mohamed VI es el aliado socio de Benjamin Netanyahu y de Donald Trump que se quiere cargar a este gobierno junto con la derecha española. Ya está. Esta es la verdad", ha añadido.

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