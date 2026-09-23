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Robles se disculpa con Ceuta pero recalca que hacen "lo que legalmente está en sus manos"

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Madrid, 23 sep (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este miércoles disculpas a los ceutíes que opinan que el Gobierno no está dándose la rapidez suficiente para resolver sus problemas, pero se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo está haciendo "todo lo que legalmente" está en sus manos.

Lo ha dicho en respuesta a una interpelación del PP en el Congreso, que ha acusado al Gobierno de actuar con "negligencia" ante la crisis que vive Ceuta y ha denunciado que es "incapaz" de asegurar la integridad de la nación.

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"Si cualquier ciudadano de Ceuta cree que el Gobierno no está dándose la rapidez suficiente para resolver su problema, nosotros pedimos disculpas, pero lo pedimos desde la convicción de que estamos haciendo todo lo que legalmente está en nuestras manos", ha subrayado la ministra.

Robles ha expresado su solidaridad con los ceutíes. "Nos sentimos uno más, sufrimos con ellos y sabemos que cuando llegan personas a la ciudad, muchas veces en extremo de gran vulnerabilidad, los primeros que han demostrado solidaridad son los ceutíes. Ellos son el ejemplo de solidaridad y de tolerancia".

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Por eso -ha añadido- la respuesta del Estado debe garantizar simultáneamente la seguridad y el control de sus fronteras y el respeto a la dignidad de todas las personas.

En este sentido, ha destacado que en la actualidad hay 4.100 militares desplegados en Ceuta, realizando más de 7.000 patrullas y desde el inicio de la crisis, las Fuerzas Armadas han realizado patrullas tanto diurnas como nocturnas y han participado junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintas actuaciones de apoyo.

Ha apuntado, asimismo, que la seguridad nacional no se garantiza desde una única institución. "La solución de los problemas requiere inteligencia, seguridad, defensa, diplomacia, cooperación internacional y coordinación entre todas las administraciones".

Y en ese punto ha pedido también confianza en el Poder Judicial. "Esta mañana he oído intervenciones de diputados de su grupo haciendo ellos de jueces. Dejen que la Audiencia Nacional, con el debido conocimiento —no como ustedes, que no tienen el conocimiento—, dicten las resoluciones y realicen las actuaciones oportunas". EFE

(foto (vídeo)

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