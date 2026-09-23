Espana agencias

Revelan la dificultad de los deportistas para percibir violencia sexual en entrenadores

Guardar

Vitoria, 23 sep (EFE).- Un estudio de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) revela la dificultad que tienen los deportistas para identificar como posible violencia sexual determinados comportamientos de sus entrenadores que pueden acabar derivando en situaciones de abuso o de conductas de carácter sexual.

Esta conclusión se recoge en un estudio elaborado por el grupo Gikafit de la Universidad del País Vasco en el que se han combinado encuestas a 292 deportistas y 6 entrevistas a personas que habían sufrido violencia en el deporte durante la edad escolar.

PUBLICIDAD

El informe se basa en uno previo en el que se señala que el 20 % de los participantes en el mismo aseguraron haber experimentado conductas de carácter sexual por parte de sus entrenadores, como besos en los labios, muestras de interés sexual o propuestas directas para mantener relaciones sexuales.

El estudio ahora publicado en el que participa la investigadora Andrea Sáenz busca conocer la realidad que hay detrás de estas cifras y concluye que hay muchas conductas cotidianas que no son percibidas como abusivas por los deportistas y que, sin embargo, cuando una persona superviviente de violencia sexual reconstruye su experiencia, las identifica "como parte del proceso de abuso".

PUBLICIDAD

Esta conclusión se desprende de las respuestas a la encuesta en la que los participantes tenían que valorar si 24 conductas concretas de entrenadores y entrenadoras estaban relacionadas con la violencia sexual.

Más del 80 % identificó como violencia sexual los comportamientos más explícitamente sexualizados, como proponer relaciones sexuales a cambio de privilegios, besar en los labios, o mirar fijamente los pechos o los glúteos.

En cambio, conductas como abrazar, preguntar por el tiempo libre, prestar una atención personalizada o generar oportunidades para el contacto individual "rara vez" fueron clasificadas como violencia sexual.

Sin embargo, las personas que habían sufrido violencia sexual en edad escolar en estos entornos deportivos sí que identificaban algunas de estas conductas menos explícitas y más normalizadas como parte del abuso.

"Sus relatos corroboran que la violencia sexual no empieza necesariamente con un abuso evidente, sino con procesos de atención especial, regalos o conversaciones personales que, dependiendo de la edad, pueden percibirse incluso como algo positivo", explica la investigadora, que advierte de que "en los casos de violencia sexual ese trato especial forma parte de un patrón".

La investigadora de la EHU aclara que eso no significa que todas las conductas situadas en esa "zona gris" constituyan por sí mismas una situación de abuso o delito, sino que pueden formar parte de un proceso de violencia cuando "se repiten, se personalizan, se vinculan al secreto o se producen en un contexto de relaciones de poder desiguales·. 

Por ello, considera que se debe prestar atención al contexto completo más que a una situación concreta y deja claro que de lo que se trata no es de analizar "si un abrazo, por ejemplo, después de ganar un partido, está bien o mal".

"Un abrazo puede ser adecuado si una deportista tiene baja autoestima y ha hecho un partido increíble. Lo que hay que analizar es si ese abrazo forma parte de una atención exclusiva o de que haya una dependencia emocional”, explica Sáenz, doctora por la EHU y parte del equipo Gikafit, responsable del estudio.

Sáez precisa que el estudio no pretende eliminar la cercanía propia de las dinámicas deportivas, ni convertir a entrenadoras y entrenadores en sospechosos, ya que reconoce que la instrucción deportiva requiere confianza y contacto físico. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Varias zonas del Congreso de los Diputados, precintadas tras un vertido de gas tóxico

El episodio se ha producido minutos después de que la presidenta Armengol ordenase a la diputada del PP Ana Belén Vázquez abandonar el hemiciclo por mostrar un bote de gas pimienta durante su pregunta al ministro Marlaska

Varias zonas del Congreso de los Diputados, precintadas tras un vertido de gas tóxico

La segunda mejor paella del mundo se hace en Sevilla y se puede probar en el restaurante de un lujoso hotel y también en un puesto de mercado

En la 65.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, un arrocero sevillano se coronaba como el autor de la segunda mejor paella valenciana del mundo

La segunda mejor paella del mundo se hace en Sevilla y se puede probar en el restaurante de un lujoso hotel y también en un puesto de mercado

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

El marco regulatorio califica estos productos de protección personal como herramientas no letales de venta en establecimientos especializados y su uso incorrecto conlleva multas de hasta 30.000 euros

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

La cifra esperada para el PIB supera en cuatro décimas la estimación de junio, aunque queda por debajo del 2,8% registrado en 2025, mientras la inflación se distancia del 2,7% del pasado año

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

La policía derriba la puerta del portal de Maricarmen para ejecutar el desahucio mientras los manifestantes siguen apoyando a la mujer de 87 años: “Han tirado gas”

El Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia que se están produciendo numerosas cargas policiales. Los agentes han golpeado a los manifestantes

La policía derriba la puerta del portal de Maricarmen para ejecutar el desahucio mientras los manifestantes siguen apoyando a la mujer de 87 años: “Han tirado gas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Varias zonas del Congreso de los Diputados, precintadas tras un vertido de gas tóxico

Varias zonas del Congreso de los Diputados, precintadas tras un vertido de gas tóxico

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

Una cena para 400 invitados, 36.058 euros públicos, la Giralda de Sevilla de fondo y políticos del PP, PSOE y Vox: la polémica gala que ahora investiga la Justicia

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo cuidar la caja de cambios en coches automáticos: “Le estamos causando un estrés”

Armengol ordena a la diputada del PP Ana Belén Vázquez que salga del Congreso para entregar un bote de gas pimienta por considerarlo un “arma”

ECONOMÍA

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

Confirmado por el BOE: entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 35 horas para miles de funcionarios

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso vota a favor: podrás prejubilarte a los 63 años si tienes 40 cotizados

Las pensiones de Dinamarca, en el podio de las mejores del mundo: jubilación a los 70 para quienes nacieron después de 1971 y un fondo obligatorio de cobertura de cada trabajador

DEPORTES

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral