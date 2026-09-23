Prisión provisional para un cuarto detenido por el tiroteo mortal de Alzira (Valencia)

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València, 23 sep (EFE).- El juez titular de la plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción de Alzira (Valencia) ha decretado este miércoles prisión provisional, comunicada y sin fianza para un cuarto hombre detenido por el tiroteo mortal entre dos familias ocurrido la madrugada del pasado domingo en este municipio, en el que falleció un hombre de 56 años.

El juez decretó este martes prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de los cinco detenidos; prorrogó la detención del cuarto por motivos de salud, y dejó en libertad al quinto con la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

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El cuatro detenido tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario, donde fue intervenido quirúrgicamente por heridas de bala, y ha comparecido este miércoles ante el juez, que ha decidido su ingreso en prisión provisional.

Todos ellos están investigados en una causa abierta por los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas, por unos hechos que se produjeron alrededor de las 4 horas del domingo en el barrio de l'Alquerieta en Alzira, cuando los miembros de dos familias iniciaron un tiroteo en el que se produjo una víctima mortal.

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La Policía Nacional detuvo en un primer momento a cuatro hombres, tres de los cuales resultaron heridos de bala -uno de ellos fue intervenido e ingresado, aunque su vida no corre peligro, y los otros dos fueron dados de alta-, y el martes arrestó a la quinta persona.

Este lunes, dos viviendas del municipio en las que residen familiares de las cuatro personas detenidas fueron incendiadas en el extrarradio de este municipio, según fuentes policiales y municipales, que indicaron que no se produjeron daños personales pero murió un caballo que había en el interior de una de ellas.

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Ademas, la madrugada de este martes también ardió en el barrio alzireño un coche que según, algunos medios locales, pertenece a uno de los detenidos. EFE