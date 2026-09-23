Precintadas varias zonas del Congreso después detectarse espray tóxico en ellas

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Madrid, 23 sep (EFE).- El Congreso ha precintado los baños y otras zonas aledañas situadas en uno de sus edificios de ampliación después de que alguien vaciara en esa zona un espray tóxico, según han informado fuentes de la Cámara baja.

Las instalaciones precintadas se encuentran en uno de los edificios de ampliación de la Cámara, en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo, enfrente del Palacio del Congreso, donde se celebra desde las nueve de la mañana la sesión de control al Gobierno.

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Durante la misma, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido que abandonara el hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta, durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. EFE

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