Precintadas varias zonas del Congreso después de detectarse espray tóxico en ellas

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Madrid, 23 sep (EFE).- El Congreso ha precintado los baños y otras zonas aledañas situadas en uno de sus edificios de ampliación después de que alguien vaciara en esa zona un espray tóxico, según han informado fuentes de la Cámara baja.

Las instalaciones precintadas se encuentran en uno de los edificios de ampliación de la Cámara, en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo, enfrente del Palacio del Congreso, donde se celebra desde las nueve de la mañana la sesión de control al Gobierno.

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Durante la misma, cuando faltaban cinco minutos para las diez de la mañana, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido a la diputada del PP Ana Vázquez que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta, durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las citadas fuentes han explicado que el aviso del incidente se ha producido a las 10:26 horas, después de que los ujieres fueran alertados de un olor fuerte en la zona y vieran a una mujer vomitando.

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La mujer, que estaba de visita en el Congreso con una delegación de Mauritania, ha sido atendida por los servicios médicos de la Cámara.

Los equipos de seguridad del Congreso están ya revisando las cámaras para averiguar el origen del incidente. EFE

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