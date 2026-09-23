Practican la eutanasia a una rinoceronta con graves problemas de salud en Bioparc Valencia

Guardar

València, 23 sep (EFE).- Bioparc Valencia ha practicado la eutanasia a Ami, una rinoceronta que llegó al parque valenciano hace tres años y cuyo estado de salud se había deteriorado de manera irreversible en los últimos meses, por lo que tras una evaluación exhaustiva se decidió poner fin a su vida para evitar que sufriera.

Según ha informado este miércoles Bioparc en un comunicado, a falta de los resultados definitivos del estudio histopatológico, los datos apuntan a que la rinoceronta, que tenía 7 años de edad, sufría una enfermedad fatal de la médula ósea.

PUBLICIDAD

Ami llegó a València en 2023 gracias al Programa europeo de conservación del rinoceronte blanco sureño, procedente del Zoo de Kolmården (Suecia), donde había tenido problemas dérmicos importantes que se habían resuelto lentamente antes de llegar al parque valenciano.

La rinoceronta se adaptó rápidamente a sus nuevos recintos y se integró de inmediato en el grupo de rinocerontes, ya que era un animal de carácter sociable y amistoso tanto con el personal como con sus congéneres, si bien el personal de biología advirtió periodos de apatía y alteraciones en su comportamiento habitual.

PUBLICIDAD

Pese a los tratamientos, la rinoceronta experimentó un rápido y notable empeoramiento en los dos últimos meses, con una alteración significativa en los valores sanguíneos, pues no generaba de forma adecuada ni glóbulos rojos ni plaquetas.

Dado su historial clínico, la evolución negativa, el criterio del equipo de cuidado animal y tras compartir la decisión con el Programa Europeo de Especies Amenazadas, se decidió no prolongar su padecimiento y se le practicó la eutanasia, tras lo que se le ha realizado la necropsia en colaboración con la unidad de patología de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

PUBLICIDAD

Las conclusiones formarán parte de los proyectos de investigación tanto del parque como de la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios (WAZA) de la que Bioparc Valencia es miembro, con el fin de ayudar en el futuro a otros animales gracias a esta información clínica.

El comunicado señala que el personal del parque está muy afectado por esta pérdida y quiere recordar "su excelente carácter y el relevante rol en la cohesión y éxito" del grupo de rinocerontes, formado por el macho Martin, las hembras Nombula y Kwanza y el pequeño Kairu, nacido en noviembre de 2025. EFE

PUBLICIDAD