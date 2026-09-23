Marruecos garantiza a España que colaborará para impedir una nueva entrada de migrantes

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Madrid, 23 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este miércoles que las autoridades marroquíes les han garantizado su colaboración para evitar que se repita una nueva entrada masiva de migrantes en Ceuta como la registrada los pasados 30 y 31 de julio.

Así lo ha asegurado en una entrevista en la SER al ser preguntado por las garantías recibidas de Marruecos ante la alerta de una posible entrada masiva de migrantes prevista para este miércoles y alentada desde las redes sociales de ese país.

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Albares ha explicado que está en contacto con su homólogo marroquí que le ha trasladado, también a través de las embajadas, que van a colaborar, con ocurrió el pasado 15 de agosto, para impedir una nueva entrada masiva tanto en Ceuta como en Melilla.

Además, ha recordado que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha lanzado una campaña contra la desinformación en Marruecos para advertir de que "entrar en Ceuta y Melilla no les va a permitir llegar al continente europeo" y que, por tanto, "no arriesguen su dinero, su futuro y su vida como ocurrió el 30 de julio".

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Sobre la visita del rey a Ceuta, Albares ha dicho que, como anunció el presidente del Gobierno en el Congreso, será pronto, en semanas, aunque ha evitado dar una fecha concreta.

A la pregunta de si se están pactando con Marruecos los términos de la visita a Ceuta, Albares querido dejar claro que los reyes "no tienen que solicitar autorización a nadie, ni pedir permiso a nadie para acudir a ninguna ciudad española".

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Dicho esto, ha subrayado que "España no habla ni negocia con su integridad territorial" y ha explicado que mantiene un "diálogo permanente" con Marruecos "por cortesía diplomática", pero" desde luego ni autorizaciones ni especificidades al respecto". EFE