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La UCO pide el "bloqueo inmediato" de cuentas ligadas a Aldama en Portugal

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Madrid, 23 sep (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez que libre una orden europea de investigación a Portugal para que proceda al "bloqueo inmediato" de varias cuentas vinculadas al comisionista Víctor de Aldama en la causa en la que se investiga un presunto fraude de al menos 182,5 millones de euros en hidrocarburos.

En un informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, los investigadores ponen el foco en la supuesta operativa internacional de lavado de las ganancias que habría obtenido la trama, en la que también está implicado el socio de Aldama, Claudio Rivas, y la empresa Villafuel.

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Se trata de la investigación que llevó poco más de un mes a prisión preventiva a Víctor de Aldama, que fue juzgado con el exministro José Luis Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas y quien recibió, por colaborar, la menor pena: 4 años y medio de cárcel que se mantienen en suspenso.

El juez Santiago Pedraz ya solicitó en 2024 a Portugal el bloqueo de los fondos depositados en ese país, si bien las autoridades lusas nunca informaron de si lo habían hecho, de manera que la UCO reclama que se vuelva a requerir que bloqueen los fondos de cuentas de 14 empresas, tres de ellas administradas por Aldama y otras dos por un socio.

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La UCO desgrana en su informe una maraña de movimientos bancarios y empresas con las que se transfirió presuntamente 78,3 millones de euros de cuentas españolas ligadas a Villafuel y suministradoras a otras portuguesas, y apunta a que la información aportada por Portugal ha permitido localizar, por el momento, "la entrada de 56.525.664,74 euros".

Subraya también la falta de información que permita identificar la salida de más de 14 millones de euros de una cuenta a nombre de una empresa vinculada al administrador de Villafuel.

La UCO incide en la necesidad de "progresar en la trazabilidad" y el destino de los fondos que, tras recalar en cuentas del país luso, habrían retornado a España, y quiere también que el juez ordene comisiones rogatorias para investigar fondos transformados en criptomonedas.

Por eso también quiere que Portugal informe de los procedimientos judiciales abiertos, de las empresas vinculadas a la estructura, datos sobre una serie de cuentas o las transferencias no identificadas en la cuenta portuguesa de Villafuel.

Villafuel, según fuentes de su defensa, va a facilitar a los investigadores toda la información necesaria para aclarar la trazabilidad del dinero de sus cuentas en Portugal.

La Guardia Civil también pide al juez que dirija una orden europea de investigación a Irlanda, país en el que los agentes quieren seguir el rastro de 213.663 euros procedentes de una empresa lusa, Letras e Contrastes LDA, a una compañía "exchanger" irlandesa, Kraken.

La UCO ha identificado además la salida de medio millón de euros procedentes de una de las empresas portuguesas investigadas, Dialogo Erudito Unipessoal LDA, con destino a una mercantil domiciliada en Hong Kong, en China.

Según estos investigadores, esta operativa, en la que los fondos obtenidos mediante el fraude fueron transferidos desde las suministradoras españolas a mercantiles interpuestas en Portugal, para, a su vez, desviarlos a mercantiles asentadas en China, buscaba deslocalizar los ingresos y dificultar el seguimiento de los fondos defraudados.

En paralelo a este procedimiento, la Fiscalía Europea implicó a Aldama y a otros empresarios en el presunto desvío de 27,9 millones de euros a cuentas de Portugal con la meta de blanquear las ganancias ilícitas generadas en el sector de hidrocarburos en España. EFE

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