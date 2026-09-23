Espana agencias

La policía acordona la zona junto al domicilio de la anciana que hoy deshaucian en Madrid

Guardar

Madrid, 23 sep (EFE).- Efectivos de la Policía Nacional han comenzado pasadas las 7 de la mañana a acordonar la zona y levantar las tiendas de la acampada frente al edificio de Madrid en el que vive la anciana de 87 años a la que este miércoles está previsto deshauciar de su domicilio.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha mantenido durante toda la noche una acampada de apoyo a Maricarmen frente a su domicilio, en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, con la idea de que no se produzca el lanzamiento previsto a partir de las 7:30 horas de este miércoles.

PUBLICIDAD

Tras la actuación policial, decenas de personas han quedado en las inmediaciones lanzando consignas en contra del deshaucio que, según ha informado el Sindicato de Inquilinas de Madrid, tendrá lugar a partir de las 9:30 horas, cuando está prevista la llegada de la comisión judicial que tiene que realizar el lanzamiento.

Entre los asistentes esta mañana en las inmediaciones del domicilio de Maricarmen está la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el diputado de Sumar, Enrique Santiago.

PUBLICIDAD

Anoche, entre los asistentes se encontraban figuras del ámbito político y artístico, entre ellas la comunicadora Inés Hernand y la cantante y actriz Ana Belén.

La propia Maricarmen intervino anoche ante los congregados en su apoyo y mostró su rechazo al desahucio después de haber vivido durante 71 años en la vivienda.

“Me quieren echar por el puto dinero. He vivido aquí 71 años. No me quiero ir. Esta gente por dinero hace lo que sea”, afirmó.

La mujer, que tiene una discapacidad reconocida del 50 por ciento, agradeció al Sindicato de Inquilinas el apoyo recibido durante estos años y ha animado a otras personas con problemas de vivienda a organizarse.

Mientras, una conocida escritora que prefiere mantener el anonimato se ha ofrecido a pagar parte del alquiler de Maricarmen, tras conocer el caso y ponerse en contacto con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para tratar de negociar con el abogado de la empresa propietaria del edificio, Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L.

La propuesta contempla que Maricarmen siga abonando los 500 euros mensuales que paga actualmente y que la escritora cubra la diferencia hasta alcanzar los 2.650 euros mensuales que reclama la propiedad.

Según ha detallado el sindicato, ahora la decisión está en manos del fondo inmobiliario Urbagestión, que hasta el momento se había negado a alcanzar un acuerdo con la inquilina. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cientos de personas tratan de evitar el desahucio de Maricarmen en Madrid: la policía acordona la zona junto al domicilio de la mujer de 87 años

El Sindicato de Inquilinas ha denunciado que se están produciendo momentos tensos con cargas policiales

Cientos de personas tratan de evitar el desahucio de Maricarmen en Madrid: la policía acordona la zona junto al domicilio de la mujer de 87 años

El otoño arranca con tiempo de “pleno verano”: la Aemet mantiene los avisos por calor en estas regiones

Las temperaturas registradas están por encima de lo normal en toda España, especialmente durante el día, cuando se alcanzan cifras entre 5 y 10 grados superiores a las habituales

El otoño arranca con tiempo de “pleno verano”: la Aemet mantiene los avisos por calor en estas regiones

Marruecos no menciona a Ceuta en su discurso en la ONU y se concentra en el Sáhara Occidental y la lucha contra los “grupos armados no estatales”

Mientras Nasser Bourita, ministro de Exteriores, daba su discurso en la Sala Verde, Pedro Sánchez ha señalado en la CNN a Rabat por su “fallo en el control fronterizo”

Marruecos no menciona a Ceuta en su discurso en la ONU y se concentra en el Sáhara Occidental y la lucha contra los “grupos armados no estatales”

5 rutinas clave contra el hígado graso, según expertos: de seguir el método del plato a cenar menos

El hígado graso es cada vez más común en adultos jóvenes y se produce por un exceso de grasa acumulada en este órgano

5 rutinas clave contra el hígado graso, según expertos: de seguir el método del plato a cenar menos

El último salvado de la nominación y la decisión definitiva de Asraf sobre su abandono: así ha sido la gala de ‘Supervivientes All Stars 3: Tierra de Nadie’

El programa de Telecinco ha dado a conocer a los tres nominados, de los cuales uno de ellos podría abandonar Honduras el próximo jueves

El último salvado de la nominación y la decisión definitiva de Asraf sobre su abandono: así ha sido la gala de ‘Supervivientes All Stars 3: Tierra de Nadie’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos no menciona a Ceuta en su discurso en la ONU y se concentra en el Sáhara Occidental y la lucha contra los “grupos armados no estatales”

Marruecos no menciona a Ceuta en su discurso en la ONU y se concentra en el Sáhara Occidental y la lucha contra los “grupos armados no estatales”

Una empresa tala 370 árboles junto al río Jarama para seguir ampliando la mayor pistachera de Madrid: “La Comunidad lo permite mientras multan al Ayuntamiento”

Un ayuntamiento de Madrid aprueba construir una plaza de toros con “deficiencias” de seguridad avalada por un arquitecto anónimo sin firma

Los jóvenes marcarán unas elecciones en Marruecos que ven como una “pérdida de tiempo”: “Las calles se ensucian, hay vandalismo... ¿a dónde vamos a parar?”

La cátedra, el software y los recursos de Moncloa: así se construye la acusación contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación

ECONOMÍA

Las pensiones de Dinamarca, en el podio de las mejores del mundo: jubilación a los 70 para quienes nacieron después de 1971 y un fondo obligatorio de cobertura de cada trabajador

Las pensiones de Dinamarca, en el podio de las mejores del mundo: jubilación a los 70 para quienes nacieron después de 1971 y un fondo obligatorio de cobertura de cada trabajador

La Bolsa española tiene dueño extranjero: los inversores internacionales ya controlan más de la mitad y BlackRock mueve 46.560 millones en el Ibex

El gráfico que muestra que desde que nuestros padres se compraron casa en 1980 la vivienda se ha encarecido un 88% respecto a los salarios (y en Europa solo un 10%)

Los deportistas profesionales podrán sumar a su jubilación los años trabajados antes de 2003: el Gobierno corrige un vacío legal que recortó sus pensiones

Victoria de Amancio Ortega por el restaurante donde comieron Mick Jagger y Elizabeth Taylor: el Supremo británico le da la razón

DEPORTES

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral