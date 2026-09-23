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Madrid, 23 sep (EFE).- La música española genera 154 millones de euros al año en el mercado internacional, de acuerdo con los datos del 'Estudio sobre la exportación de la música española' dados a conocer este miércoles.

Auspiciado por el Observatorio del Instituto de la Música, este informe ha analizado tanto la música grabada como la música en vivo, confirmándose esta última como la principal fuente de ingresos en el exterior tras generar el 71 % del impacto total (110 millones).

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Latinoamérica concentró los mercados más interesantes para la música española. Allí se produjeron el 37,3 % de las actuaciones detectadas, por delante de la Unión Europea pese a su proximidad geográfica (un 29,1 %) y de EE.UU. (20,4 %), "que se perfila como uno de los mercados de mayor crecimiento fuera del ámbito hispanohablante".

Según indica el estudio, en realidad la mayor parte de esas actuaciones, un 80 % de las mismas, quedaron concentradas en pocas manos, un 10 % de artistas nacionales.

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Destaca en ese sentido como los proyectos con mayor actividad económica del pasado año los nombres de Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Hombres G, Rels B, Enrique Iglesias, Bunbury, Quevedo, Melendi, Arde Bogotá y Mónica Naranjo. EFE