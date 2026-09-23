La mitad de los españoles admiten poco o nulo conocimiento ante un incendio, según el CIS

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Madrid, 23 sep (EFE).- La mitad de los españoles admite que tiene pocos o nulos conocimientos sobre cómo ha de actuar ante un incendio forestal, mientras que una gran mayoría apunta a la falta de limpieza y mantenimiento de los bosques como causa de estos incidentes y cree que aumentarán en los próximos años.

Son algunos de los resultados que se extraen de la cuarta encuesta sobre Protección Civil publicada este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en la que los participantes responden a cuestiones acerca de la gestión del fuego y de los servicios disponibles para su extinción.

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Tras otro año en el que las llamas han arrasado cerca de 300.000 hectáreas en España hasta la fecha, según los últimos datos del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS), un 43,3 % de los sondeados reconoce que tiene un grado de conocimiento "bajo o muy bajo" sobre cómo debe comportarse en un incendio.

Sobre esta misma cuestión, el 9,9 % responde que su conocimiento es "nulo", y el 35,1 % lo considera "muy alto o alto".

Una amplia mayoría, el 80,5 %, opina que el número de incendios crecerá en los próximos años frente a un 8,8 % que piensa que seguirán igual y un 6,7 % que se inclina por que disminuirán.

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En la consulta, un 15,3 % de participantes revela que a lo largo de 2026 ha sido afectado por un incendio. Entre ellos, el 37,1 % asegura que reaccionó con "desconcierto e intranquilidad" ante las llamas; el 27,4 % "con miedo y temor más moderado" y el 21,8 %, con "tranquilidad".

El sondeo se realizó con participantes de 1.562 municipios y 50 provincias entre los pasados 4 al 10 de septiembre, con 6.038 entrevistas. La consulta indaga también en el origen de las llamas y, en este sentido, el 92,5 % sostiene que el aumento en el número de focos se debe a la falta de limpieza y mantenimiento de los bosques de la zona.

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Para el 88,3 % detrás del fuego figura el abandono de prácticas tradicionales que mantenían el equilibrio del monte y el 78,8 % piensa que la despoblación del mundo rural es la causa.

De los resultados también se deduce que las mujeres y los jóvenes son los que más creen que estos siniestros están relacionados con el cambio climático.

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Así, el 37,6 % de los varones sondeados mantiene que está muy relacionado frente al 42,7 % de mujeres.

Los jóvenes de 18 a 24 años y de 25 a 34 años son los que más creen que estos dos fenómenos están relacionados, con un 44,0 % y un 45,6 % respectivamente.

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Para más de la mitad de los participantes, el 58,5 %, lo más importante a la hora de gestionar el fuego es la prevención; un 40,7 % asegura que es tan importante la prevención como la extinción y solo el 0,6 % opina que prevalece la extinción.

En cuanto al manejo del fuego, un 57,6 % considera que su comunidad autónoma por sí sola, está "poco o nada preparada" ante estos incidentes y un 35,7 % la considera "muy o bastante preparada".

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Un 82,3 % cree preferible que los servicios de prevención y extinción de su comunidad sean públicos, frente a un 8,4 % que aboga por empresas privadas y un 4,9 % que apunta a un modelo mixto.

Otros resultados revelan que el 98,7 % cree que hay que mejorar la limpieza, poda y desbroce antes de los incendios; el 95,6 % dice que hay que mejorar las condiciones de trabajo del personal de prevención y extinción y el 96,6 % considera útil que se le envíe un aviso al móvil en caso de una emergencia extraordinaria. EFE

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(infografía)