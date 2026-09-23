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El tiroteo con un herido de bala en Málaga apunta a un ajuste de cuentas entre narcos

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Málaga, 23 sep (EFE).- La investigación por el tiroteo ocurrido este martes en el que una persona ha resultado herida de bala en Málaga mientras cenaba apunta a un ajuste de cuentas entre narcos.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha explicado este miércoles que la línea principal de investigación es el enfrentamiento entre bandas criminales, aunque todas las hipótesis siguen abiertas.

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Salas ha señalado que no puede confirmar si podría haber mas de una persona implicada en el tiroteo debido a que la investigación está abierta y secreta.

Respecto a la víctima, de 47 años y que recibió un disparo en el rostro, ha destacado que fue trasladada inmediatamente al hospital y que aunque en un principio se temía por su vida "afortunadamente no ha sido así".

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Este tiroteo es el segundo registrado en menos de una semana en Málaga, pero el subdelegado ha subrayado que Málaga es una provincia segura con tasas de criminalidad descendentes año tras año y los malagueños y turistas pueden desarrollar su actividad con total tranquilidad.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya había advertido este martes sobre las obligaciones del Gobierno de que estén los medios que la Guardia Civil y la Policía Nacional necesiten ante este tipo de hechos.

"Nuestra policía colaborará siempre, pero es evidente que ahí hay un tema de primera línea de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, del Gobierno central", destacó el regidor antes de producirse el segundo tiroteo.

De la Torre lamentó "la facilidad con que el narcotráfico se mueve en toda la costa andaluza" y consideró necesario que el Gobierno "se tome en serio el tema de las 600 lanchas de narcotraficantes que traen todo tipo de productos que, evidentemente, luego entran en el mercado en general". EFE

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