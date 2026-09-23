El presunto 'cerebro' financiero del 'caso Plus Ultra' pasará este viernes a disposición judicial tras su detención

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El financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado el 'cerebro' detrás del presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos en el 'caso Plus Ultra, pasará este viernes a disposición judicial ante el juez José Luis Calama tras haber sido detenido en Alemania.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, Verhoeven será puesto a disposición judicial en la Audiencia Nacional este viernes, después que la Policía Nacional le haya arrestado en el marco de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por el juez Calama.

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La investigación apunta a Simon Leendert Verhoeven por su presunta relación con la supuesta trama por la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una red de tráfico de influencias.

El magistrado, en base a los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, investiga entre otras cosas una presunta trama desarrollada en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales bajo la gestión presuntamente de Leendert Verhoeven y en la que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, "es presunto cliente".

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El juez indaga en el presunto uso fraudulento de los fondos de la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda de 53 millones del Gobierno en marzo de 2021, en plena pandemia, al entender que la organización criminal controló cantidades "muy importantes" de dinero" y que "desdibujó" su origen.