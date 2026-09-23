El Govern de Cataluña multará a la empresa de traducción del juicio por los daños a Roger Español

La Conselleria de Justicia de la Generalitat ha abierto un expediente sancionador para imponer una multa a la empresa de traducción del juicio a 4 policías nacionales por la mutilación de un ojo a Roger Español el 1-O celebrado la semana pasada.
Durante la vista oral, se produjo la renuncia al catalán por la falta de solvencia de los traductores asignados y, en un comunicado este miércoles, el departamento explica que ha recibido la información que había requerido a la empresa encargada de los servicios de interpretación "dentro del plazo establecido", según ha avanzado 'Nació Digital'.
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Una vez analizada, se ha solicitado información adicional, al tiempo que se ha acordado "incoar un expediente para imponer las penalizaciones económicas previstas en los pliegos del contrato".
Las mismas fuentes explican que la empresa se comprometió a adoptar medidas organizativas internas para mejorar la asignación de los perfiles profesionales a los servicios requeridos.
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ALTERNATIVAS
Asimismo, la Conselleria recuerda a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la posibilidad de que, de acuerdo con el artículo 231.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en casos extraordinarios se puede habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, más allá de los traductores e intérpretes en plantilla de que dispone el Departamento en determinadas sedes judiciales.
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El Departamento recuerda asimismo que es potestad del juez encomendar la traducción a alguna persona presente en la sala.
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