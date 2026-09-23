El Govern de Cataluña multará a la empresa de traducción del juicio por los daños a Roger Español

16/09/2026 El activista y miembro de Stop Bales de Goma Roger Español (2i), el presidente de Òmnium Xavier Antich (i), el presidente de la ANC Josep Vila (d) y la directora de Irídia Anaïs Franquesa (2d), a su llegada a la Audiencia de Barcelona, a 16 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El juicio contra 4 policías nacionales acusados de lesionar a Roger Español, que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 comienza hoy en la Audiencia Provincial de Barcelona. El único juicio contra policías por el 1-O se celebrará en 4 sesiones, coincidiendo la última de ellas con el noveno aniversario de estos hechos, y los acusados se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel e inhabilitación, a petición de Òmnium Cultural, que ejerce la acusación popular junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) e Irídia --esta última con la doble condición de acusación particular y popular--, que reclaman, respectivamente, 12 años de prisión e inhabilitación POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press

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La Conselleria de Justicia de la Generalitat ha abierto un expediente sancionador para imponer una multa a la empresa de traducción del juicio a 4 policías nacionales por la mutilación de un ojo a Roger Español el 1-O celebrado la semana pasada.

Durante la vista oral, se produjo la renuncia al catalán por la falta de solvencia de los traductores asignados y, en un comunicado este miércoles, el departamento explica que ha recibido la información que había requerido a la empresa encargada de los servicios de interpretación "dentro del plazo establecido", según ha avanzado 'Nació Digital'.

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Una vez analizada, se ha solicitado información adicional, al tiempo que se ha acordado "incoar un expediente para imponer las penalizaciones económicas previstas en los pliegos del contrato".

Las mismas fuentes explican que la empresa se comprometió a adoptar medidas organizativas internas para mejorar la asignación de los perfiles profesionales a los servicios requeridos.

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ALTERNATIVAS

Asimismo, la Conselleria recuerda a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la posibilidad de que, de acuerdo con el artículo 231.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en casos extraordinarios se puede habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, más allá de los traductores e intérpretes en plantilla de que dispone el Departamento en determinadas sedes judiciales.

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El Departamento recuerda asimismo que es potestad del juez encomendar la traducción a alguna persona presente en la sala.