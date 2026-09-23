El francés Isack Hadjar extiende su contrato con Red Bull para la temporada 2027

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Redacción Deportes, 23 sep (EFE).- El piloto francés Isack Hadjar renovó su vinculación con la escudería Red Bull para la temporada 2027, en la que volverá a compartir equipo de Fórmula 1 con el neerlandés Max Verstappen, según informó Red Bull.

El francés regresa a la competición en el Gran Premio de Azerbaiyán después de perderse tres fines de semana de competición a causa de una lesión en la muñeca. No estuvo en los circuitos de Países Bajos, Italia ni España, en los que fue reemplazado por Liam Lawson.

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"Estoy muy emocionado. Llegué a este equipo hace ocho meses y de inmediato entendí la escala y la ambición de esta organización. Hay tantas personas talentosas que te das cuenta del privilegio que es conducir para un equipo tan increíble junto a un cuádruple campeón del mundo como Max [Verstappen]", afirmó Hadjar en declaraciones a su equipo.

"Desde el momento en que firmé, me he propuesto dedicarme al equipo, y con el apoyo de todos en Milton Keynes, he sido capaz de justificar la confianza que tenían en mí. Siempre intento escuchar, aprender y presionarme más cada día, lo que me hace estar más emocionado por lo que viene en el futuro", añadió.

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El piloto, de 21 años, debutó en la Fórmula 1 en la temporada 2025 con Racing Bulls, en la que finalizó duodécimo en el Mundial y se subió al podio en una ocasión, en Países Bajos. En la temporada 2026, ya con Red Bull, marcha octavo, y fue tercero en el Gran Premio de Mónaco.

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull, elogió a su piloto: "Desde que se unió a nosotros al principio del año, ha sido excelente dentro y fuera de la pista, sobre todo teniendo en cuenta que solo es su segunda temporada en la Fórmula 1, lo que ha hecho fácil decidir extender su contrato. El período desde su lesión ha sido difícil para él, pero esta renovación es prueba de cuánto creemos en él y no podemos esperar a verle de vuelta en la pista".

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Junto a Hadjar, en Red Bull en 2027 estará el neerlandés Max Verstappen, cuyo contrato lo liga a la escudería hasta el final de la temporada 2030. EFE