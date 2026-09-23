El Elche se concentrará cinco días en San Pedro del Pinatar durante el parón

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Elche (Alicante), 23 sep (EFE).- El Elche llevará a cabo una concentración desde el 28 de septiembre al 2 de octubre en San Pedro del Pinatar (Murcia) para continuar con la preparación durante el parón de la competición, según informó este miércoles la entidad ilicitana.

La expedición ilicitana se alojará en el Hotel Thalasia Costa de Murcia y efectuará las sesiones de entrenamiento en las instalaciones de Pinatar Arena, escenario de varios de sus partidos de preparación durante la pasada pretemporada, con doble sesión todos los días.

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El equipo que dirige el argentino Martín Anselmi disputará, además, durante la concentración un partido de entrenamiento ante un rival todavía por determinar.

Este encuentro se sumará al que jugará este viernes, en el Díez Iborra de Elche, ante el Cartagena, también de preparación.

La plantilla regresará a Elche el viernes 2 de octubre, una vez finalizada la concentración para comenzar a preparar el encuentro de la octava jornada de LaLiga EA Sports ante el Celta de Vigo en el Martínez Valero el 11 de octubre. EFE

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