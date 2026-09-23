El delegado del Gobierno en Canarias cree que las "críticas" de Sánchez a Marruecos no van a afectar al archipiélago

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El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha considerado este miércoles que las "críticas" del presidente de España, Pedro Sánchez, a Marruecos sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta no van a afectar al archipiélago canario.

En una entrevista en CNN, Sánchez afirmó este martes que considera "evidente" que el control fronterizo por parte de Marruecos "falló" en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado 30 de julio y asegura que les ha pedido "acciones y respuestas".

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Ante ello, Pestana ha apuntando durante una rueda de prensa que "esas críticas del presidente no van a afectar a lo que está pasando en Canarias", al tiempo que ha matizado que Marruecos, que "tiene también su visión de las cosas", se encuentra actualmente en un proceso electoral, con sus "dinámicas internas" al igual que en España, si bien puntualizó "unas más racionales, otras más irracionales".

En este sentido, espera que Marruecos "salga de estas elecciones lo mejor posible", ya que indicó que es un país con el que hay que entenderse "necesariamente, que también tiene que hacer obviamente esa autocrítica, pero que también son necesarios en esa colaboración".

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A ello agregó que sus avances económicos son "buenos para Canarias en un entorno de estabilidad económica y de progreso como, poco a poco, ha ido alcanzando Marruecos".