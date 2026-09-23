Diputados de Junts, ERC, Comuns y CUP exhiben carteles antinazis en defensa de Companys

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Barcelona, 23 sep (EFE).- Diputados de Junts, ERC, Comuns y la CUP han exhibido este miércoles, en el pleno del Parlamento de Cataluña, carteles antinazis para reivindicar la figura del expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys.

Este gesto se deriva de la polémica desatada ayer martes, cuando la diputada de Aliança Catalana Rosa Maria Soberana, en la Junta de Portavoces del Parlament, votó a favor de una petición de Vox contra la amonestación al portavoz parlamentario de este partido, Joan Garriga, por llamar "asesino" al expresidente Lluís Companys.

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Soberana se retractó luego, diciendo que había sido "un error", aunque su voto al lado de Vox desencadenó un aluvión de críticas en redes sociales que obligó a Aliança Catalana a emitir un comunicado para insistir en que todo se debía a una equivocación.

En desagravio a la figura de Companys, presidente de la Generalitat republicana fusilado por el régimen franquista en 1940 tras haber sido detenido por la Gestapo en su exilio francés, los diputados de Junts, ERC, Comuns y la CUP han levantado, desde sus escaños, unas imágenes inspiradas en el icónico cartel de propaganda "Aplastemos el fascismo" diseñado por Pere Català i Pic en 1936, en el que un pie calzado con una alpargata pisotea una esvástica.

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"L'espardenya o l'esvàstica. Tu tries" (La alpargata o la esvástica. Tú eliges) es el mensaje que se leía en el cartel exhibido desde las bancadas de Junts, ERC, Comuns y CUP al inicio del pleno en el que el presidente catalán, Salvador Illa, ha comparecido para dar explicaciones por el fiasco de las pruebas PISA.

"Contra el odio, ahora y siempre. Con el presidente Companys, ahora y siempre", ha escrito Junts en su cuenta oficial en la red social X. EFE

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