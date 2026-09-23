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Colau insta a Sumar a salir del Gobierno si el PSOE no toma medidas en vivienda tras el desahucio de Maricarmen

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La excalcalde de Barcelona Ada Colau ha instado a los partidos de Sumar a salir del Gobierno si el PSOE sigue bloqueando medidas "valientes" en materia de vivienda tras el desahucio en Madrid de Maricarmen, una anciana de 87 años.

"No se puede mantener la presencia en un Gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitres, para enfrentarnos a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho tan básico y esencial como es el derecho a la vivienda", ha exclamado a través de un vídeo en la red social 'Instagram'.

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Colau ha proclamado que "no puede ser que su espacio político" sea "cómplice" de la "cobardía" del PSOE en materia de vivienda y que este desahucio tiene que ser un "punto de inflexión" para hacer políticas de vivienda. "Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro", ha apostillado.

La exregidora de la ciudad condal ha desgranado que todo el mundo sabe que la derecha es "amiga de los especuladores", pero que "lo que no queremos saber es que el Gobierno de coalición progresista no ha hecho todo lo que podría hacer". "Y esto es terrible tener que decirlo, mi propio espacio político participa de ese Gobierno, pero cuando las cosas no se hacen bien o no se hace todo lo posible, también hay que decirlo para poder rectificarlo", ha apostillado.

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ES EL MOMENTO DE "RECTIFICAR"

En consecuencia, ha agregado que es el momento de "rectificar" y comprender que el Gobierno "podía hacer más para evitar" el lanzamiento de Maricarmen. Es más, Colau ha argumentado que es el momento de "actuar ya" porque en caso contrario se le va a dar "alas a la extrema derecha".

A su vez, ha recriminado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva "meses bloqueando cualquier iniciativa para pararle los pies a los fondos buitres en España" y ha insistido en que su espacio político no puede ser cómplice de esto.

Colau ha reconocido su "rabia" ante este desahucio, ha denunciado "brutalidad policial" contra los manifestantes que se concentraban contra el lanzamiento y ha criticado también al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que ha tachado de "cobarde" y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta del ático adquirido por Planifica Madrid.

Finalmente, ha recordado que fueron PP, Vox y Junts los que tumbaron con su voto la moratoria antidesahucios.

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EuropaPress

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