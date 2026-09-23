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Cecilia Vicuña: La humanidad está destruyendo la tierra, pero hay oportunidad de despertar

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Carmen Sigüenza

Madrid, 23 sep (EFE):- La artista visual, poeta y activista chilena Cecilia Vicuña, Premio Velázquez 2019, siempre tiene una conciencia ecológica que ha plasmado en sus múltiples trabajos, pero ahora hace una llamada urgente: "La humanidad está destruyendo la tierra. Hay que cambiar nuestro comportamiento, hay que despertar".

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Vicuña (1948) ha hecho estas declaraciones a EFE porque está en Madrid para participar en el festival Idem 2026. Encuentro de artes vivas y comunidades, que se celebra en la Casa Encendida, donde el jueves 24 realizará un ritual colectivo en Lavapiés, con el título de 'Lavarnos'.

Una performance a modo de pasacalles con la que la artista ecofeminista, residente en Nueva York, quiere, con sus canciones basadas en la riqueza ancestral andina, "lavar lo que nos separa a los unos de los otros, lo que nos separa de la tierra, porque la tierra se está muriendo por estar separados de ella", dice.

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Además, el jueves 5 participará en la Casa Encendida con un concierto de poesía y música de su poemario 'Tejiendo Nubes'. Una oportunidad para poder ver a esta artista internacional, cuya obra está los museos más importantes de todo el mundo.

El próximo 7 de octubre inaugura una gran exposición en Whitechapel Gallery de Londres bajo el título de 'Living Threads' (hebras vivientes).

Creadora de una obra conceptual, basada en sus instalaciones efímeras desarrolladas en las calles o en los museos y que ella llama lo 'precario','rituales' o 'ensamblajes', Vicuña, premio Bienal de Venecia 2022, entre otros muchos galardones, tiene claro que toda su obra artística es una herramienta de lucha por salvar el planeta.

"En realidad, se sabía que la humanidad estaba destruyendo la tierra desde que yo era adolescente, cuando leí en la enciclopedia Barsa, a los 16 años, que estábamos destruyendo el medio ambiente del cual dependían la cultura y la vida humana", sostiene.

"Desde ese entonces hasta ahora ha existido lo que se llama el movimiento del negacionismo -continúa-, que es negar la realidad de la destrucción, y, desde que yo recibí el premio Velázquez hasta ahora, la destrucción se ha intensificado y se ha acelerado en forma tan absoluta que el planeta entero se está incendiando", argumenta.

Vicuña considera que el arte es uno de los pocos lugares donde hay verdadera libertad de expresión y "donde uno puede expresar su dolor, su llanto y a la misma vez el amor absoluto por la vida, el amor infinito por lo que somos nosotros como seres humanos y por la tierra".

En este sentido, la artista cree que al expresar ese sentimiento existe la posibilidad de conmover, de tocar los corazones.

"Solamente a través de una emoción, la humanidad va a despertar a otra forma de comportarse, porque ya no es cuestión de ideas, es lo que uno hace, cómo lo hace, con quién lo hace y dónde lo hace, es decir, es el cómo, el cuándo, el qué, minuto a minuto, lo que va a decidir si la humanidad se extingue o si la humanidad evoluciona, se transforma y vuelve otra vez a proteger la belleza", afirma.

"La belleza de la existencia es algo tan claro. Y sin embargo, está oscurecido por los intereses creados de las compañías que quieren seguir ganando mientras todo se muere, se incendia y se destruye", añade la artista.

Para la creadora chilena, no se trata de ser optimista o pesimista, "creo que hay que ser realista y admitir que la realidad es infinita, que está llena de potencial, que mientras haya seres humanos va a haber la posibilidad de un cambio, de un cambio de sentir, un cambio en la posibilidad de amar. Eso es lo que está faltando", precisa.

Y en cuanto al avance, no solo del negacionismo climático sino de gobiernos reaccionarios, Vicuña cree que lo que estamos viendo en casi todos los países "es un último coletazo de un universo patriarcal que ha estado destruyendo y oprimiendo a la tierra y a las mujeres durante aproximadamente 10.000 años". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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