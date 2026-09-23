Bolaños acusa a Vox de arrodillarse ante poderosos y atacar a menores: "Son sus enemigos"

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Madrid, 23 sep (EFE).- El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha acusado este miércoles a Vox de arrodillarse ante los poderosos y atacar a los menores, como los llegados a Ceuta durante la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio.

"Los menores son sus enemigos,", le ha dicho Bolaños a la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en la sesión de control al Gobierno.

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Según el ministro, cada día hay dos cosas que aumentan más en Ceuta: los recursos destinados por el Gobierno para solucionar la crisis y las ganas de la oposición por bloquear cualquier solución.

Tras pedir a los partidos de la oposición que "no pongan palos en la rueda" y que "no envenenen la convivencia", ha reprochado a Vox que no vote a favor de los fondos previstos por el Gobierno para proteger a los menores que están en Ceuta para que puedan tener una acogida "digna".

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Ha acusado además a la formación de Santiago Abascal de "denigrarles", "estigmatizarles" y "pisotear" sus derechos. EFE

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