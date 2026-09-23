Aznar asegura que el auge de Aliança Catalana y Bildu mide el "fracaso" de la estrategia de "apaciguamiento" de Sánchez

23/09/2026 El expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, durante la inauguración del Campus FAES 2026, en la Fundación Ortega-Marañón, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Aznar ha inaugurado el Campus FAES 2026 que este año se titula 'América Latina en transformación: consecuencias para la Unión Europea'. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

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El expresidente del Gobierno José María Aznar considera que el ascenso de Aliança Catalana en Cataluña y de Bildu en el País Vasco sirve para medir el "fracaso" de la estrategia de "normalización" y "apaciguamiento" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha asegurado en la sesión inaugural del Campus FAES 2026, que se celebra en Madrid --bajo el título 'América Latina en transformación: consecuencias para la Unión Europea'-- que el viernes será clausurado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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En su intervención, Aznar ha cargado duramente contra la gestión de Pedro Sánchez en estos ocho años de gobierno en el plano político, económico y territorial, haciendo alusión a la situación que ha creado en Cataluña y País Vasco con la política de "normalización" de la que presume.

UN PARLAMENTO "COPADO POR LA VERSIÓN XENÓFOBA DEL INDEPENDENTISMO"

Aznar ha dicho que "basta fijarse en los frutos del apaciguamiento sanchista para medir su fracaso". Así, ha culpado al PSOE de Pedro Sánchez del auge del partido de Silvia Orriols, al que algunas encuestas sitúan como segunda fuerza en Cataluña.

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"En Cataluña la normalización y el reencuentro se llaman hoy Alianza Catalana y muy pronto se traducirán en un Parlamento autonómico copado por la versión más xenófoba del independentismo", ha aseverado.

En el caso del País Vasco, ha recalcado que "vaciar las cárceles de terroristas y anegar con sus testaferros las instrucciones sólo normaliza lo aberrante y además amenaza estrangular de la mano de Bildu el futuro de esa tierra".

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Frente a ese ascenso de los independentistas en Cataluña y País Vasco, Aznar ha señalado que lo que está "en juego" es España como nación histórica, cívica y plural frente a la aspiración plurinacional de la izquierda y al esencialismo de cierta derecha".

Es este punto, ha apelado a la unidad de España porque "hoy reivindicar la unidad nacional es defender la Constitución". "Pero no como en 1990. Ya no hay que complementar el desarrollo autonómico, hay que evitar su desbordamiento", ha manifestado.

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Dicho esto, Aznar ha subrayado que España es "una realidad nacional, no un mero caparazón administrativo, ni una simple expresión geográfica, ni mucho menos un error histórico que toque corregir". Además, el expresidente ha dejado claro que "la soberanía no se fracciona ni tampoco se diluye" porque "pertenece a todos y a cada uno de los españoles por igual.

"Aquí no hay federación, no hay confederación, no hay nación de naciones, no hay Estado plurinacional, no hay puzle, no hay mosaico ni muñeca rusa", ha manifestado, para añadir que "el sentido de la descentralización política es la limitación del poder" y "no la dosificación de chantajes recurrentes".

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CRITICA EL "VERANEO" DE SÁNCHEZ TRAS LA ENTRADA MASIVA

Aznar también ha aludido a la situación que vive Ceuta tras la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes irregulares a finales de julio. A su entender, "traicionar compromisos en el Sáhara o hacer dejación del control de fronteras no pacifica nada" y "sólo compromete la vida cotidiana de miles de compatriotas".

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Dicho esto, el expresidente del Gobierno ha recriminado a Pedro Sánchez que se fuera de vacaciones en agosto con la situación de Ceuta y mantuviera "intacto" su "veraneo", "a diferencia de los ceutíes".