Aumentar las exigencias en los títulos universitarios, un reto no solo para las privadas

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Madrid, 23 sep (EFE).- El nuevo decreto que prepara el Gobierno para elevar las exigencias del profesorado doctor en las titulaciones de grado y máster no solo pondrá en entredicho a algunas universidades privadas de reciente creación, también a otras más consolidadas e incluso a alguna pública como la Universitat Rovira i Virgili, en Tarragona.

El 75 % del profesorado docente investigador (PDI) de la universidad pública es doctor frente al 58 % de la privada, según los últimos datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) 2024-2025, que dejan entrever que al menos en ese curso había siete universidades cuyo profesorado doctor no llega al 50 %.

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Son, la Universidad Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) (37 %), Pontificia de Comillas (42,5 %), Universidad Fernando Pessoa-Canarias (45 %), Universidad San Jorge de Zaragoza (46 %), Universitat pública Rovira i Virgili (48 %), Vic-Central de Catalunya (48 %) y Cardenal Herrera-CEU (49,4 %).

Otras con tasas ajustadas del entorno del 50 % y 52 % son la Ramón Llull, ESIC Universidad, Antonio de Nebrija o la Europea del Atlántico.

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No obstante, hay privadas donde el porcentaje de profesorado doctor supera el 90 %, como es el caso de la Universidad de Navarra o la Universitat Oberta de Catalunya y otras públicas como la de Girona o Lleida con porcentajes levemente por encima de lo que marcará la futura normativa.

Y es que el Gobierno está decidido a aumentar la calidad de cada título universitario. El nuevo decreto exigirá que al menos el 50 % del profesorado sea doctor en cada grado o máster y que el 40 % de las contrataciones sean a tiempo completo.

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Uno de los objetivos es evitar que las universidades concentren a los doctores en unas facultades mientras en otras se quedan por debajo.

"Que detrás de cada una de las titulaciones haya una formación universitaria de calidad", ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un nuevo envite contra algunas universidades privadas, que denomina 'chiringuitos', y contra el auge de la enseñanza 'online', sobre todo en el ámbito privado.

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Los análisis de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) señalan que el 61 % de los estudiantes matriculados en una universidad privada cursa sus estudios de forma 'online' y que el 31 % del total es de máster.

El 29 % de las titulaciones de las privadas presenciales se pudieron cursar de forma virtual en el último curso, frente al 9 % de la oferta en la pública.

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La normativa del Gobierno exigirá una mayor presencialidad precisamente en estas titulaciones.

Según la Estadística de Personal de las Universidades (SIIU) del curso académico 2024-2025 la plantilla total de profesorado doctor investigador (PDI) es de unos 145.000 docentes, de los que 115.600 son de universidades públicas y alrededor de 30.394 son de privadas.

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La Universidad Complutense de Madrid es la que tiene mayor volumen absoluto de docentes doctores (casi 6.000), seguida de la Universidad de Granada, la Universidad de Sevilla y la Universidad Politécnica de Madrid, que destacan tanto en términos absolutos como en volumen.

En este ranquin también destacan la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (95 % de PDI doctor), la Universidad de Oviedo (88 %), la de Jaén, Santiago de Compostela y Málaga (87 %), la Universidad de Almería (86 %) y la de Córdoba (84 %).

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En el curso 2025-2026 el porcentaje de profesorado permanente y a tiempo completo era del 61 % en las universidades públicas y del 40 % en las privadas.

Y otros datos de la Fundación CYD destacan que casi siete de cada diez profesores ha obtenido la cualificación de doctor en la misma universidad en la que imparte docencia o está contratado y que en las comunidades autónomas con mayores índices de financiación per cápita por PDI doctor (como Cantabria, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana), el PDI doctor acredita un promedio de sexenios de investigación superior a la media nacional.

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La privada sigue creciendo en matriculaciones y mientras las universidades públicas redujeron sus estudiantes en unos 215.000 en los últimos doce años, las privadas han aumentado en 126.000.

La oferta de titulaciones en las privadas se ha disparado en doce años, con un aumento del 61,3 % y los estudios de grado crecen a una tasa anual cercana al 8 %, frente al 0,3 % de crecimiento en la pública, según el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre la evolución del sistema universitario en 2025.

En máster, los centros privados han aumentado el 5 % frente al 2,2 % de crecimiento en la pública. EFE