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Andy Murray participará el 3 de octubre en el Rafa Nadal Academy Slam

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Palma, 23 sep (EFE).- El extenista escocés Andy Murray será el capitán del equipo que se enfrentará al formado por Rafa Nadal en el Rafa Nadal Academy Slam, que tendrá lugar el 3 de octubre en las instalaciones de la academia en Manacor, con motivo de su décimo aniversario.

El que fuera número uno del mundo y ganador de tres títulos de Grand Slam es el primer tenista confirmado de los invitados que acompañarán al exdeportista mallorquín, quien regresará a las pistas por primera vez desde su retirada en 2024.

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Esta será la tercera vez que Murray visite la academia tras hacerlo en 2016 durante una sesión de entrenamiento y repetir en 2019, esta vez, para disputar el Rafa Nadal Open de 2019.

Nadal, que ha comunicado la presencia del escocés en el evento, le ha propuesto darle forma a la exhibición "reuniendo a algunos de los amigos de ambos": "Podemos hacer una competición por equipos", añade.

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El Rafa Nadal Academy Slam abrirá las puertas de la academia a partir de las 14.30 horas con diferentes propuestas, mientras que la actividad deportiva comenzará a las 17.00 horas y se prolongará después de los partidos con animación hasta la medianoche. EFE

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