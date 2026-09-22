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Vox denuncia a Leire Díez por pedir a un clan que diera un "sustillo" a la jueza Biedma

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Madrid, 22 sep (EFE).- Vox se ha querellado contra la exmilitante socialista Leire Díez, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada y el abogado Jacobo Teijelo por las presuntas maniobras de estos para que un clan del narcotráfico, asentado en Bajadoz, le diera "un sustillo" a la jueza Beatriz Biedma cuando investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

La magistrada está pendiente de que el juez del caso Leire, Santiago Pedraz, le permita ejercer la acusación particular en la causa en la que se investiga a la trama que presuntamente lideraba la exmilitante socialista para sabotear causas judiciales, ante los indicios de una campaña de descrédito contra Biedma en la que se llegó a pedir ayuda a dicho clan.

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En su petición de personación, la jueza de Badajoz destacaba una anotación de una de las agendas de Leire Díez, fechada el 25 de marzo de 2025, que decía: “Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. Biedma considera este hallazgo “especialmente relevante” por haberse registrado días después de que se rechazara la recusación promovida contra ella en el caso del hermano de Pedro Sánchez.

Ahora, Vox, basándose en esos mismos indicios, ha presentado en la Audiencia Nacional una querella, a la que ha tenido acceso EFE, contra los presuntos responsables de estos hechos por los delitos de atentado contra autoridad judicial en grado de tentativa, coacciones en grado de tentativa, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

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Si bien los tres querellados -Leire Díez, Sáenz de Tejada y Teijelo- ya figuran como investigados en el llamado caso Leire, hasta la fecha no consta que se les haya imputado por los hechos que afectan a la jueza Biedma, observa Vox, que ejerce la acusación popular en el caso Leire, en el que, no obstante, el juez Pedraz siempre mencionó a la magistrada como una de las perjudicadas por esta trama.

Vox explica que interpone la querella tras las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación relativas a los contactos con el clan de Los Rochos y que, según señala el escrito, la propia jueza calificó como "una última y desesperada estrategia" para apartarla del procedimiento que pudo "poner en peligro no ya su reputación, sino incluso su propia integridad física".

Según la querella, en la primavera de 2025, Sáenz de Tejada trasladó al clan que, si actuaban contra la magistrada Biedma, la Fiscalía procedería al archivo de sus causas, entre ellas una instruida por la propia magistrada.

Se hizo llegar al intermediario, conocido como el Gitano, un seguimiento físico previamente realizado a la magistrada, trasladándole que había que "darle un sustillo".

Sáenz de Tejada, dice Vox, ha reconocido su participación en ese encuentro y ha admitido conocer el domicilio de la magistrada y la ubicación del colegio de sus hijas, si bien niega disponer de los vídeos sobre la jueza y su familia a los que se alude en las diligencias.

Una integrante del clan, Cintia Rocho, ha confirmado además en medios de comunicación la propuesta de “ir contra la jueza” y que esta fue rechazada.

Vox se dirige también contra Jacobo Teijelo por que este mantuvo reuniones junto a Leire Díez en la Fiscalía General del Estado en fechas coincidentes con el periodo en que se formuló el ofrecimiento al clan de Los Rochos.

Pese a que la jueza haya pedido su personación, Vox considera que estos hechos deben ser investigados de manera "individualizada y diferenciada", dada su "singularidad", al comprometer estos actos "nada más y nada menos que la independencia judicial". EFE

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