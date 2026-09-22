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Van Bommel a los belgas eliminados por España: "Podríais haber ganado el Mundial"

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Bruselas, 22 sep (EFE).- El nuevo seleccionador de Bélgica, el neerlandés Mark Van Bommel, trasladó un mensaje de motivación a los Diablos Rojos en su primer encuentro con los futbolistas convocados para medirse contra Italia, Francia y Turquía en la Liga de Naciones, asegurando que los belgas podrían haber ganado el Mundial que se llevó España.

"Creo que en el Mundial, con un poco más de suerte, deberíais haber llegado más lejos. Incluso podríais haberlo ganado", le dijo el técnico neerlandés a los 28 jugadores seleccionados en su primera convocatoria.

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Bélgica, con el francés Rudi Garcia como seleccionador, alcanzó los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México tras terminar primera de su grupo, con empates ante Egipto (1-1) e Irán (0-0) y una goleada frente a Nueva Zelanda (5-1).

Ya en las eliminatorias, los Diablos Rojos vencieron a Senegal por 3-2 después de la prórroga en dieciseisavos y golearon por 4-1 a Estados Unidos en octavos.

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Su recorrido terminó en cuartos frente a España, que se impuso por 2-1 con un gol de Mikel Merino en el minuto 88, después de que Charles De Ketelaere hubiera igualado el tanto inicial de Fabián Ruiz, en un partido marcado por la lesión del meta Thibaut Courtois.

La selección española acabaría proclamándose campeona del mundo tras derrotar a Argentina en la final. EFE

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