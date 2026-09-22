Valentín Roma apostará por mejorar los contenidos del MACBA para recuperar visitantes

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Barcelona, 22 sep (EFE).- El nuevo director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Valentín Roma, tiene el propósito de mejorar los contenidos del museo de forma que "conecte" mejor con el público y vuelva a los datos de visitantes anteriores a la pandemia.

En su presentación oficial a los medios sobre sus planes de futuro, Roma, que ganó el concurso público antes de verano para dirigir el museo barcelonés, ha afirmado que los 200.000 visitantes que tuvo el museo en 2025 son "insuficientes" y que su objetivo es superar los 300.000 que eran habituales antes del COVID-19.

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En los próximos meses, el nuevo director presentará la primera fase de un plan expositivo a tres años vistas con el objetivo de devolver al MACBA su papel central dentro de los museos de la ciudad, una idea en la que han incidido los representantes de las distintas instituciones que han arropado a Roma este martes, del ayuntamiento al Ministerio de Cultura, la Generalitat o la Fundación del museo.

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, ha puesto en valor la experiencia y el perfil de Roma, quien algunos califican como "intelectual de barrio" por su conocimiento extensivo del estado del arte y su conexión con el público que se mueve fuera de los endogámicos círculos del sector.

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"Trabajaremos por un MACBA que se separe del pensamiento reaccionario que acosa a la Cultura en todo el mundo, pero también huiremos de esa tendencia de convertir los museos en 'fotocoles' donde se declinan los conflictos políticos a modo de etiqueta", ha apuntado.

Los planes de Roma (Ripollet, Barcelona, 1973), ha explicado, pasan además por "comprender las distintas realidades sociales" y "escapar de las retóricas endogámicas".

"El MACBA ha sido relevante y pionero a lo largo de los últimos treinta años cuando ha tenido voz propia, filosofía propia y mirada crítica, esto es, cuando ha abierto vías imprevistas y se ha insubordinado", ha dicho a modo de declaración de intenciones para los próximos cinco años en el cargo.

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Según Roma, el museo dejó hace un tiempo de saber "captar la atención" con la propuesta de contenidos, un asunto que, como ha dejado claro, será "central".

A propósito del viejo reto de integrar realmente el museo en el Raval, su nuevo director ha apuntado: "Cada día cruzan la plaza del MACBA algo así como 8.000 estudiantes que también forman parte del barrio. Debemos ser capaces de hacernos también interesantes para ellos y el resto del barrio, a quienes no estamos proponiendo barrio".

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Por otro lado, Roma -al que también le tocará gestionar la inauguración y primer desarrollo de la próxima ampliación del MACBA- se ha mostrado convencido de la necesidad de "huir de las inercias de inventario" a la hora de gestionar la colección permanente.

Asimismo, ha apostado por planes patrimoniales específicos para investigar los propios fondos del museo. "Hay cosas maravillosas", ha afirmado.

Roma, hasta ahora al frente de La Virreina Centre de la Imatge, ya había trabajado como conservador jefe en el MACBA, pero fue destituido en 2015 a raíz de la polémica provocada por una escultura de Ines Doujak que mostraba al rey emérito sodomizado por una mujer obrera, a su vez sodomizada por un perro pastor alemán, obra incluida dentro de la exposición 'La bestia y el soberano'.

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El pasado 10 de junio, fue elegido por unanimidad del jurado como nuevo director del MACBA, que convocó la plaza tras la salida en abril de Elvira Dyangani Ose, quien se había convertido en la primera mujer negra en dirigir el centro museístico. EFE

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