Una exposición en CaixaForum muestra la "fuerza" del arte del pasado en el presente

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Barcelona, 22 sep (EFE).- 'Una fuerza del pasado', la nueva exposición de CaixaForum Barcelona, con 37 piezas tanto de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación 'la Caixa', como de cinco préstamos, demuestra que los artistas contemporáneos beben de la historia del arte y reactivan y reformulan imágenes y motivos de obras de otros tiempos.

Miquel Barceló, Cindy Sherman, Mike Kelley, Sherrie Levine, Tacita Dean, Robert Mangold, Jorge Pardo, Julião Sarmento o el asturiano Javier Arce son algunos de los protagonistas de esta muestra, que toma el nombre de un verso de 'Poesías mundanas', de Pier Paolo Pasolini: "Yo soy una fuerza del pasado. Solo en la tradición está mi amor".

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La voz grave de Orson Welles, en su intervención en la película 'La ricotta', donde recita estos versos, da la bienvenida al público de este proyecto expositivo comisariado por la directora de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación 'la Caixa', Nimfa Bisbe, y el historiador del arte granadino Carlos Martín.

Antes de adentrarse por las diferentes salas, Bisbe y Martín han remarcado en rueda de prensa que se presentan trece obras que nunca antes se habían visto en Barcelona y han remarcado que esta propuesta es posible gracias a la colección de 'la Caixa', que "permite abordar muchas cuestiones y genera nuevas lecturas para acercarse al arte contemporáneo".

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Durante tres años han trabajado en la exposición, que permite "ver como la historia del arte sigue siendo un terreno muy fértil para los artistas actuales".

Para favorecer la interpretación de las casi cuarenta piezas expuestas, todas las cartelas incorporan una imagen de la obra que sirve como referente, desde un fresco de Jacopo Pontormo de 1518 al 'Guernica' de Picasso, que le sirve de inspiración a Miquel Barceló para su colorido lienzo, 'Mapa de carn', que también remite a la pintura románica de Sant Climent de Taüll.

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Por otra parte, Marcel Duchamp actúa como un centro con el que dialogan muchas de las obras presentes como 'Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de Marcel Duchamp', una "súper pintura", según Nimfa Bisbe, sobre el conflicto generacional, y que alude a la actitud del artista francés durante los últimos años de su vida, cuando optó por el silencio.

Del mismo Duchamp se exhibe 'La Boîte-en-valise', una caja de cartón desplegada que contiene 68 réplicas y reproducciones de sus piezas más importantes y que puede verse como una "retrospectiva en miniatura".

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Otra pieza que tiene que ver con el creador galo es de Sherrie Levine, 'Los solteros (a partir de Marcel Duchamp)'.

Uno de las obras destacadas de la exposición es la instalación 'La trayectoria de la luz en la caverna de Platón', de Mike Kelley, de entre 1985 y 1996, una estructura que adopta la forma de una cueva y a la que solo se puede acceder entrando en ella a gatas.

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De gran tamaño es también la 'Lección de anatomía', de Javier Arce, a partir de 'La lección de anatomía del Dr Nicolaes Tulp', de Rembrandt, y que pertenece a su serie 'Estrujados', rotulador sobre papel, que su autor guarda en una bolsa de basuras negra, también presente en la exposición.

Otro de los espacios lo ocupa 'Plano curvo/Figura XI', de Robert Mangold, a partir de un dibujo de Jacopo Pontormo, mientras que Cindy Sherman interpreta a Judit, la heroína bíblica que decapita a Holofernes.

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El portugués Julião Sarmento presenta en 3D su obra 'First Easy Piece', que tiene concomitancias con la 'Bailarina de catorce años', de Edgar Degas, y Tacita Dean filma en 'Gellért', mediante planos fijos, el balneario de Budapest del mismo nombre, una pieza que evoca 'La fuente de la juventud', de Lucas Cranach, de 1546.

Jorge Pardo en su 'Sin título', con un crucifijo de madera, lleva a pensar en René Magritte y el Equipo Crónica reinterpreta 'La romería de San Isidro', de Goya, así como el 'Gernica' de Picaso en 'El embalaje'.

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Además, llaman la atención las obras 'Smack', de Tom Meijdam, Thom Snels y Béla Zsigmond, un tríptico de animación en vídeo, que actualiza 'El jardín de las delicias' del Bosco, y los altavoces recién adquiridos del checo Pavel Büchler, 'Estudio Schwitters', que se inspira en el alemán Kurt Schwitters y su 'Ursonate'. EFE

(Foto) (Vídeo)