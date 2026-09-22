Una chica de 12 años, con quemaduras graves tras electrocutarse en una torreta eléctrica

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Toledo, 22 sep (EFE).- Una chica de 12 años ha sufrido quemaduras graves, ya que se ha electrocutado tras subirse a una torreta eléctrica en la localidad toledana de Navahermosa, por lo que ha tenido que ser trasladada al Hospital de La Paz de Madrid.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ocurrió a las 18:46 horas de este lunes en la calle Número 10 de la urbanización Río Cedena de Navahermosa, cuando la menor se subió a una torreta eléctrica y se electrocutó al tocar los cables.

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Tras esto, la chica se ha quedado colgada de la torreta, por lo que ha tenido que ser rescatada por los bomberos de Talavera de la Reina y ha sido trasladada en una UVI al Hospital de La Paz de Madrid, con quemaduras graves.

Al lugar del suceso han acudido agentes de la Guardia Civil, bomberos, médico de urgencias, dos ambulancias la UVI que ha trasladado a la menor al centro hospitalario, un helicóptero medicalizado y la agrupación de Protección Civil de Navahermosa. EFE

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