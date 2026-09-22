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Trece detenidos de un clan familiar con numerosas armas por un reyerta en Madrid

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Madrid, 22 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a trece integrantes de un clan familiar, diez varones y tres mujeres, por su implicación en una riña tumultuaria con otro grupo de personas en el madrileño distrito de Tetuán y a quienes los agentes han intervenido varias armas de fuego y numerosas armas blancas.

Los hechos ocurrieron sobre las 12:00 horas del viernes pasado en la calle de José Castán Cobeñas a donde agentes de servicio acudieron a una pelea en la vía pública y a su llegada los implicados emprendieron la huida en distintas direcciones.

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Dos varones fueron interceptados, uno arrojó una mochila al suelo y el otro trató de ocultarla bajo un vehículo y tras localizarla los agentes encontraron dentro dos armas de fuego cargadas, han informado a EFE fuentes policiales.

Ante la presencia de numerosos implicados que se dispersaban por varios establecimientos solicitaron apoyo de otros policías, que procedieron a reagrupar a las personas implicadas, a identificarlas y a efectuar cacheos superficiales, interviniéndose varias armas blancas tanto a los detenidos como tiradas en las inmediaciones.

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En ese momento uno de los implicados arrojó al suelo tres cargadores con munición.

Posteriormente en registros efectuados en los baños de dos establecimientos próximos se localizaron tres pistolas más, gran cantidad de munición, varios cargadores y una navaja.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de riña tumultuaria y tenencia ilícita de armas, mientras que la Policía investiga la causa de la reyerta. EFE

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